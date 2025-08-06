Бояр: За год БЖД перевозит порядка 60 млн пассажиров

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Какие популярные маршруты есть у белорусов, куда чаще ездят граждане, а также наблюдает ли Белорусская железная дорога большой пассажиропоток? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Константин Бояр.

Популярной в пределах Беларуси является транспортная связь между Минском и областями. "Однако благодаря логистике, которая построена с учетом современного подвижного состава, его динамических характеристик, мы смогли, начиная с 2014 года, реализовать ряд проектов, которые позволяют белорусским гражданам в течение трех часов приехать из Минска в Гомель, Брест, Витебск, Гродно", - сообщил представитель БЖД.

Константин Бояр, обратившись к теме пассажиропотока, объяснил, что он имеет двойную структуру, куда входят регулярные перевозки в течение года и перевозки в выходные и праздничные дни, в которые потоки возрастают.

За год мы перевозим порядка 60 млн пассажиров. Большинство людей перемещаются внутри страны. Константин Бояр