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Бояр: За год БЖД перевозит порядка 60 млн пассажиров
Какие популярные маршруты есть у белорусов, куда чаще ездят граждане, а также наблюдает ли Белорусская железная дорога большой пассажиропоток? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Константин Бояр.
Популярной в пределах Беларуси является транспортная связь между Минском и областями. "Однако благодаря логистике, которая построена с учетом современного подвижного состава, его динамических характеристик, мы смогли, начиная с 2014 года, реализовать ряд проектов, которые позволяют белорусским гражданам в течение трех часов приехать из Минска в Гомель, Брест, Витебск, Гродно", - сообщил представитель БЖД.
Константин Бояр, обратившись к теме пассажиропотока, объяснил, что он имеет двойную структуру, куда входят регулярные перевозки в течение года и перевозки в выходные и праздничные дни, в которые потоки возрастают.
За год мы перевозим порядка 60 млн пассажиров. Большинство людей перемещаются внутри страны.
Также первый заместитель обозначил, что кроме поездов межрегиональных линий, которые связывают регионы Беларуси, есть региональные и городские линии, в большей степени обеспечивающие задачу экономики (трудовая миграция, обеспечение своевременным подвозом людей к предприятиям, социальным объектам, обучению и возвращение их к местам проживания).