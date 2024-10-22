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Бразильский журналист: Все страны мира страдают от контроля и влияния Запада

Бразильский журналист: Все страны мира страдают от контроля и влияния Запада

Страны - участницы БРИКС создают новый мировой порядок, в котором развивающиеся, а не западные страны принимают решения. Об этом заявил бразильский журналист, консультант по вопросам геополитики Лукас Лейрос.

Все страны мира страдают от контроля и влияния Запада, от навязанного им мирового порядка. Например, в Бразилии среди лиц, принимающих решения, очень распространено мнение, что это нормально - быть под контролем Соединенных Штатов Америки. Но Штаты не сотрудничают с Бразилией, они пытаются помешать, повлиять на наш суверенитет.
Лукас Лейрос

Исследователь выразил мнение, что самая важная проблема для стран Южной Америки - осознать, что все они являются жертвами одержимости западной гегемонией. "Я думаю, что самый важный шаг, который уже сделан, - это БРИКС, членом которого Беларусь, надеюсь, станет в ближайшее время", - сказал он.

По словам Лукаса Лейроса, БРИКС - это своего рода организация развивающихся стран, пытающихся расширить свое участие в глобальном процессе принятия решений, поэтому очень важные страны в мировой экономике и политике (а это Бразилия, Индия, Китай, Россия) сейчас пытаются формализовать участие в общем блоке. Делается это для того, чтобы расширить общий диалог и принимать общие комплексные решения для изменения мирового сценария.

Лукас Лейросмнение

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