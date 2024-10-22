Бразильский журналист: Все страны мира страдают от контроля и влияния Запада

Страны - участницы БРИКС создают новый мировой порядок, в котором развивающиеся, а не западные страны принимают решения. Об этом заявил бразильский журналист, консультант по вопросам геополитики Лукас Лейрос.

Все страны мира страдают от контроля и влияния Запада, от навязанного им мирового порядка. Например, в Бразилии среди лиц, принимающих решения, очень распространено мнение, что это нормально - быть под контролем Соединенных Штатов Америки. Но Штаты не сотрудничают с Бразилией, они пытаются помешать, повлиять на наш суверенитет. Лукас Лейрос

Исследователь выразил мнение, что самая важная проблема для стран Южной Америки - осознать, что все они являются жертвами одержимости западной гегемонией. "Я думаю, что самый важный шаг, который уже сделан, - это БРИКС, членом которого Беларусь, надеюсь, станет в ближайшее время", - сказал он.