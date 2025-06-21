Брест стал отправной точкой проекта Союзного государства "Поезд Памяти - 2025"

21 июня Брест стал отправной точкой "Поезда Памяти - 2025". Проект Союзного государства объединил 200 участников, которые отправились в интересное и масштабное путешествие.

Все они потомки победителей, представители народов бывших республик Советского Союза, одержавших в 1945 году общую победу над нацизмом.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы оказаться на Брестском вокзале, если ты из Беларуси? Но для того чтобы оказаться здесь 21 июня, в майке с хештегом "Поезд Памяти" и в кругу 200 друзей, нужно пройти масштабный конкурс - 9 тыс. человек на место. Каждый поезд перевозит истории, а каждая станция - новая глава. И сегодня мы пишем свою.

Масштабный проект инициирован спикерами Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России.

Это уже четвертый по счету старт "Поезда Памяти". В нынешнем году в честь 80-летия Великой Победы он приобретает больший, нежели ранее масштаб. Растет представительство в проекте школьников из союзных республик.

У 200 ребят из стран бывшего Советского Союза впереди большое путешествие по городам и местам боевой славы. Среди пассажиров "Поезда Памяти" - потомки победителей, школьники, которые выдержали конкурс в 36 человек на место. Ребята писали творческие сочинения и снимали видеоролики на тему сохранения исторической памяти.

Организацию предстоящего маршрута уже не единожды обсуждали в Совете Республики. Курирует грандиозное начинание от белорусской стороны Наталья Кочанова. И обязательно каждый раз встречается с юными путешественниками, а диалоги с молодежью всегда выходят за границы установленных временных регламентов.