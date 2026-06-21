Брест стал площадкой для исторического диалога Союзного государства с участием десятков стран

В Бресте в преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны проходит международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

Накануне город принял заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Форум собирает сотни политиков, историков, экспертов в городе над Бугом. Как было заявлено, на текущий форум прибудут делегации из Европы, Азии и Латинской Америки.

21 июня в насыщенной программе работа тематических секций форума, 70-я сессия Парламентского собрания Беларуси и России. На ней союзные парламентарии примут заявление о геноциде советского народа. Участники заседания обсудят актуальную тему - сохранение исторической памяти, задачи патриотического воспитания молодежи. Отдельное внимание - противодействию угроз неонацизма.

Однако все дороги ведут в Брестскую крепость. Ночью здесь пройдут памятные мероприятия, но и днем люди продолжают съезжаться, чтобы отдать дань памяти защитникам. Сюда же прибыла и итальянская делегация.

Маттео Педжо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23c505f-28ba-4a45-a018-66403567a941/conversions/1352aeac-2279-4bb5-ae0e-cf781eda75c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23c505f-28ba-4a45-a018-66403567a941/conversions/1352aeac-2279-4bb5-ae0e-cf781eda75c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23c505f-28ba-4a45-a018-66403567a941/conversions/1352aeac-2279-4bb5-ae0e-cf781eda75c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23c505f-28ba-4a45-a018-66403567a941/conversions/1352aeac-2279-4bb5-ae0e-cf781eda75c6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Маттео Педжо, почетный консул Беларуси в Италии, руководитель Комитета солидарности с Беларусью (Италия):

"Нас объединяет с народом Беларуси сопротивление против фашизма. Здесь было самое большое партизанское движение во время Великой Отечественной войны. У нас также было очень большое партизанское движение во время Второй мировой. Поэтому мы должны объединиться сейчас, когда мы видим возрождение неофашистских организаций".

Напомним, что в 2025 году форум "Великое наследие - общее будущее" прошел в Волгограде, где президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин предложили его сделать ежегодным.

Артем Туров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a3a9c-ba62-4155-8171-92466d3c5479/conversions/7a0c41b7-5488-401b-b737-6c986b7f9dc8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a3a9c-ba62-4155-8171-92466d3c5479/conversions/7a0c41b7-5488-401b-b737-6c986b7f9dc8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a3a9c-ba62-4155-8171-92466d3c5479/conversions/7a0c41b7-5488-401b-b737-6c986b7f9dc8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830a3a9c-ba62-4155-8171-92466d3c5479/conversions/7a0c41b7-5488-401b-b737-6c986b7f9dc8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Артем Туров, депутат Государственной думы России:

"Очень важно, что на нашем форуме Союзное государство принимает десятки стран. Это не только республики бывшего Советского Союза, это большая Евразия, потому что сторонников правды намного больше, чем тех, кого олицетворяет коллективный Запад. Мы видим, к сожалению, что вмешательство европейских стран, Соединенных Штатов Америки зачастую приводит не просто к государственным проблемам, а к трагедии целых народов. За последние несколько десятилетий мы видим это по всему миру. Поэтому консолидация в рамках нашей общей памяти, задач по сохранению исторических событий очень важна. Участие делегаций из десятков стран подтверждает ее актуальность и то, что мы делаем правильное, верное дело".