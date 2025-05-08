Брест встречает День Победы. Как будет праздновать город, который первым принял удар врага

Если бы тогда, в 1945-м, наши деды и прадеды не выстояли, не было бы сейчас такой мирной, современной и любимой нами Беларуси! Сегодня 80-летнюю годовщину Великой Победы масштабно празднуют во всех уголках нашей независимой страны.

Брест поздравляет всех с Днем Великой Победы!! Сегодня все слова благодарности за мир - нашим ветеранам. Праздничные мероприятия уже начались с Парада Победы с участием военной техники.

Скоро по проспекту Машерова торжественным маршем пройдут войска Брестского гарнизона. Жители и гости Бреста, ветераны проследуют в Брестскую крепость-герой.





Бессмертный подвиг. 60 лет назад Брестской цитадели присвоили почетное звание "Крепость-герой" Защитники цитадели, которая в июне 1941 года первой приняла удар врага, держали оборону более месяца 08.05.2025 08:43

Накануне цитадель отметила 60-летие этого почетного звания. В легендарной цитадели к Вечному огню, плитам мемориала и знакам городов-героев лягут живые цветы и венки. В память о погибших защитниках - минута молчания.

В Музее обороны Брестской крепости состоится гашение марки. Целый день в городе будут работать концертные площадки, выставка военной техники.