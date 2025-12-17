"Будем внимательно следить" - узнали, чего белорусы ждут от ВНС

Беларусь в ожидании ключевого политического события 2025 года - второго заседания Всебелорусского народного собрания седьмого созыва.

Какой будет следующая пятилетка? Акценты расставляли задолго до этого, советуясь всей страной и наполняя содержанием Программу социально-экономического развития до 2030 года.

В социально-ориентированном государстве во главе угла остается человек, поддержка материнства и детства, молодежи, строительство жилья. Эти вопросы предстоит обсудить всенародно.

Белорусы поделились своими ожиданиями:

"Мне как молодому специалисту все-таки хотелось бы по поводу жилья что-то услышать. Я еду работать по целевому направлению в Мядельский район и хотела бы иметь какие-то гарантии, поэтому буду следить за темой жилья".

"Конечно, ввиду того, что происходит вокруг нашей страны, хотелось бы, чтобы были затронуты вопросы мира и безопасности нашего государства".

"Мы с нетерпением ждем работы, начала работы этого представительного форума. Я лично жду выступления Александра Григорьевича. Поскольку это будет освещаться по всем телеканалам центрального телевидения Беларуси, мы будем внимательно следить за ходом событий".