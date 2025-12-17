3.68 BYN
"Будем внимательно следить" - узнали, чего белорусы ждут от ВНС
Беларусь в ожидании ключевого политического события 2025 года - второго заседания Всебелорусского народного собрания седьмого созыва.
Какой будет следующая пятилетка? Акценты расставляли задолго до этого, советуясь всей страной и наполняя содержанием Программу социально-экономического развития до 2030 года.
В социально-ориентированном государстве во главе угла остается человек, поддержка материнства и детства, молодежи, строительство жилья. Эти вопросы предстоит обсудить всенародно.
Белорусы поделились своими ожиданиями:
"Мне как молодому специалисту все-таки хотелось бы по поводу жилья что-то услышать. Я еду работать по целевому направлению в Мядельский район и хотела бы иметь какие-то гарантии, поэтому буду следить за темой жилья".
"Конечно, ввиду того, что происходит вокруг нашей страны, хотелось бы, чтобы были затронуты вопросы мира и безопасности нашего государства".
"Мы с нетерпением ждем работы, начала работы этого представительного форума. Я лично жду выступления Александра Григорьевича. Поскольку это будет освещаться по всем телеканалам центрального телевидения Беларуси, мы будем внимательно следить за ходом событий".
"Народ ждет выступления главы государства. Глава государства, как всегда, грамотно подчеркнет, какие пункты Программы предыдущей пятилетки были на 100 % реализованы, а какие следует еще доработать. Народу очень важно знать, чем закончилась очередная пятилетка, что реализовано, что предстоит еще доработать".