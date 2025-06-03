"Будет интересно". Белорусские агроблогеры оценили выставку "Белагро-2025"

3 июня в Минске открылась "Белагро-2025" - выставка достижений, современных технологий и последних разработок сельскохозяйственной отрасли Беларуси.

Среди посетителей - известные агроблогеры Беларуси.

Агроблогер, инженер ОАО "Гранит-Агро" Денис Трофимчик не только отметил то, что в первый день выставки пришло достаточно много людей, но и пригласил всех желающих посетить "Белагро-2025".

А вот Артем Литвинский, агроблогер, агроном ОАО "Гранит-Агро", уверен, что самый пик будет на второй-третий день, когда потянутся все трудяги нашей страны. "Будет интересно, будет намного больше людей, чем сегодня".