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"Будет интересно". Белорусские агроблогеры оценили выставку "Белагро-2025"
3 июня в Минске открылась "Белагро-2025" - выставка достижений, современных технологий и последних разработок сельскохозяйственной отрасли Беларуси.
Среди посетителей - известные агроблогеры Беларуси.
Агроблогер, инженер ОАО "Гранит-Агро" Денис Трофимчик не только отметил то, что в первый день выставки пришло достаточно много людей, но и пригласил всех желающих посетить "Белагро-2025".
А вот Артем Литвинский, агроблогер, агроном ОАО "Гранит-Агро", уверен, что самый пик будет на второй-третий день, когда потянутся все трудяги нашей страны. "Будет интересно, будет намного больше людей, чем сегодня".
Также Артем Литвинский добавил, что агропромышленный комплекс Беларуси развит очень сильно. "Если даже посмотреть на выставку, здесь хватает всего: и комбайны, и трактора, и прессы. Все есть для того, чтобы развивать сельское хозяйство, поддерживать, чтобы все было на высшем уровне".