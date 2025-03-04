Будут ли продлены сроки замены касс в Беларуси, рассказали в МНС

Продление сроков замены касс в Беларуси не рассматривается. Об этом заявила начальник главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Лариса Шибко в интервью телеканалу "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.

До 1 апреля 2025 года субъектам хозяйствования необходимо заменить или обновить кассовое оборудование. С 1 июля 2025 года за нарушение порядка его использования предусмотрена административная ответственность.

"Продолжается проект по замене кассового оборудования в нашей стране. Многие субъекты хозяйствования с этой работой уже успешно справились. Более 51 тыс. субъектов хозяйствования уже заменили кассовое оборудование на новое. Но, как мы неоднократно обращали внимание, замена кассового оборудования - это не всегда уже завершение процесса в полном его понимании. Тот, кто работает с маркированными товарами, должен еще провести ряд других мероприятий. В первую очередь обучить персонал работе на новом кассовом оборудовании (для малого бизнеса, который раньше с этим не сталкивался). А еще и обеспечить дифференцированный учет товаров. Это касается тех товаров, которые подлежат маркировке. Так как это широкий спектр товаров, потребительских в первую очередь, он касается практически всех субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют розничную торговлю указанными товарами. Поэтому мы еще раз хотели бы призвать наших субъектов хозяйствования не тянуть с этим вопросом, а в срочном порядке менять кассовое оборудование", - сказала Лариса Шибко.

Актуальная информация размещается на сайте Министерства по налогам и сборам. Это касается и новых моделей кассового оборудования. Также на сайте создана рубрика "Ответы на часто задаваемые вопросы". За дополнительными разъяснениями можно обращаться в Министерство по налогам и сборам, инспекции МНС по областям и Минску.

Как отметила начальник главного управления, на замену касс отводилось 2,5 года. "Учитывая значительный временной промежуток и то, что на сегодня уже достаточно предложено кассового оборудования на рынке, создана вся необходимая инфраструктура, все необходимые условия, мы бы не говорили о том, что будет рассматриваться вопрос о продлении этих сроков. Все подготовительные мероприятия проведены, вся инфраструктура уже создана и работает. Все возможности для того, чтобы выполнить требования законодательства, у субъектов есть", - подчеркнула она.

По оценке МНС, процесс может занимать до 15 рабочих дней с того момента, когда субъект хозяйствования обратится либо в центр технического обслуживания, либо к оператору программной кассовой системы. "Возможно, эти процедуры могут пройти и быстрее. Но мы понимаем, что чем меньше остается времени до завершения сроков, тем более вероятны дополнительные повышенные нагрузки на всех участников этого процесса. Поэтому возможно, что сроки рассмотрения заявок от субъектов хозяйствования будут немножко увеличиваться", - обратила внимание Лариса Шибко.