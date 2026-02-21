Булыго о проверке боеготовности ССО: Из бойцов выжимаются все соки, но по-другому быть не может

К проверке боеготовности ВС Беларуси пристальное внимание не только со стороны главы государства, но Запада. Как проходят испытания и какова подготовка бойцов, в программе "Война и мир" рассказал командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Валерий Булыго.

Он подчеркнул, что внезапная проверка проходит не впервой, военнослужащие постоянно подвергаются различного рода проверкам. "Совсем недавно одна из рот этого батальона проверялась должностными лицами главного управления боевой подготовки, была оценена положительно. Ребята, наверное, уже привыкли так жить. И если 5-10 лет назад различного рода проверками пугали командиров и им подчиненные подразделения, то сейчас мы привыкли жить уже в такой атмосфере. И это никаким образом не влияет на мероприятия повседневной боевой подготовки. Мы планово занимаемся, - отметил он. - Вручили пакет - начали действовать сходу, где бы ни находились. Однозначно боеготовность подчиненных воинских частей подразделений я оценю очень высоко".

Война и мир | На страже мира! Как проходит подготовка военнослужащих Беларуси? В условиях постоянных проверок боеготовности, подразделения вооруженных сил демонстрируют неуклонную готовность к защите государства. Участники активной фазы рассказывают о высоком моральном духе военнослужащих и их стремлении к личностному развитию. Командиры подчеркивают необходимость постоянной готовности, а также акцентируют внимание на обучении новых солдат, которые приходят с малым опытом. Несмотря на страх и неуверенность, их поддержка и практика помогают преодолевать барьеры. В этих сложных условиях военнослужащие продолжают высоко ценить свою работу и намерены развивать навыки, чтобы защищать свою страну и заботиться о своих близких. Их история вдохновляет, несмотря на вызовы, с которыми они сталкиваются каждый день. 21.02.2026 17:09

Отвечая на вопрос, как реагируют на то, что Запад пристально наблюдает за учениями, он сказал: "Пускай оценивают, пускай смотрят. Мы готовимся к войне прежде всего в вопросах защиты своего государства, защиты территории нашей страны, защиты суверенитета, конституционного строя", - подчеркнул Валерий Булыго.

Командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады напомнил, что совсем недавно 2020 год показал, что спокойствие и мирная жизнь в Беларуси некоторым странам не нравится. Поэтому приходится готовиться, наращивать боевой потенциал, профессионализм, качество подготовки. "Естественно, мы изучаем войны, вооруженные конфликты, которые сейчас проходят, и самое лучшее берем на вооружение в вопросах как тактики действий, так и методов, способов, тактических приемов выполнения задач. Однозначно все это ложится в основу программы боевой подготовки", - рассказал он.

По его мнению, самое главное - идеология. Солдаты, бойцы, офицеры, прапорщики прекрасно понимают, для чего все это делается. И каждый из них желает, чтобы его родные и близкие жили, развивались в мирной нашей Беларуси.

Валерий Булыго news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b1b1fe-e1d6-4ac9-bb22-4314d909a722/conversions/50a4bc44-fa28-4d1a-ae6a-81e0edb64c71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b1b1fe-e1d6-4ac9-bb22-4314d909a722/conversions/50a4bc44-fa28-4d1a-ae6a-81e0edb64c71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b1b1fe-e1d6-4ac9-bb22-4314d909a722/conversions/50a4bc44-fa28-4d1a-ae6a-81e0edb64c71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b1b1fe-e1d6-4ac9-bb22-4314d909a722/conversions/50a4bc44-fa28-4d1a-ae6a-81e0edb64c71-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерий Булыго:

"Мы оцениваем обстановку и готовимся в случае, если какие-то горячие головы примут неправильное, необоснованное, невзвешенное всесторонне решение, дать достойный отпор, как и говорит наш глава государства. Пускай у нас не такая многотысячная армия, но "укусить" мы можем очень серьезно. И самую главную задачу выполнить сможем".

военный с оружием news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37cf92dd-8468-41b2-9d03-062733b6a054/conversions/0188b7b4-82f9-407c-aa16-8509724d3c15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37cf92dd-8468-41b2-9d03-062733b6a054/conversions/0188b7b4-82f9-407c-aa16-8509724d3c15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37cf92dd-8468-41b2-9d03-062733b6a054/conversions/0188b7b4-82f9-407c-aa16-8509724d3c15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37cf92dd-8468-41b2-9d03-062733b6a054/conversions/0188b7b4-82f9-407c-aa16-8509724d3c15-xl-___webp_1920.webp 1920w

Военный добавил, что о бойцах в его бригаде ежедневно заботятся отцы-командиры, но без жалости. "Конечно, из них сейчас выжимаются все соки, - признал командир. - Но по-другому и быть не может. Как говорится, попал в Силы специальных операций - гордись, не попал - радуйся. Бойцы выполняют все на максимально эффективном, качественном уровне. Мы их подготовили. То, что они демонстрируют сегодня председателю и членам комиссии, это еще не все, на что они будут способны уже перед уходом в запас".