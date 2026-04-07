Бум электромобилей в Беларуси: в апреле 2026-го число машин превысило 54 тыс.

В Минске и небольших городах постоянно растет количество электромобилей. Что делает Министерство энергетики Беларуси для создания удобств зарядной инфраструктуры и владельцев электрокаров в малых населенных пунктах, рассказал в "Актуальном интервью" замминистра энергетики Беларуси Константин Аношенко.

Сейчас в Республике Беларусь переживают бум развития в секторе транспорта, и причина этому - электромобили.

Факт По состоянию на 1 апреля 2026 года количество электрических автомашин превысило 54 тыс. В 2025 году их было в два раза меньше, а в 2024-м - в пять раз меньше.

"У нас есть цель достичь 300 тыс. электромобилей к 2030 году. Мы понимаем, как это необходимо сделать. Для этого в правительстве Беларуси подготовлен соответствующий план, включающий в себя 50 взаимодополняющих пунктов, при исполнении которых шаг за шагом удастся реализовать поставленную цель", - отметил гость интервью.

Для динамичного развития Минэнергетики поставлена задача обеспечить подвод электрической энергии к точке для заряда электромобиля. Для этого также на уровне правительства принята соответствующая программа, в которой четко прописано место установки зарядной и их количество, сроки установки. "Для энергетиков суть понятна - надо к этой точке подвести электроэнергию. Сейчас в стране порядка 2,2 тыс. точек зарядки для электротранспорта, но прошедшая зима показала их недостаток. Мы проанализировали и поняли, что для 300 тыс. электромобилей нужно порядка 14,5 тыс. зарядок различного вида - быстрых, сверхбыстрых, медленных", - обозначил замминистра энергетики Беларуси.

По словам собеседника, на государственных операторов возложена основная функция развития всей соответствующей инфраструктуры. К слову, Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о появлении второго госоператора. Им станет Белтелеком. Он будет развивать медленные зарядные комплексы с мощностью до 44 кВт.