Чем необычны Су-30СМ2 и Ми-35М, поступившие на вооружение в белорусскую армию

Белорусская армия в условиях вызовов и угроз укрепляет боеспособность. На днях военно-воздушные силы принимали в ряды машины Су-30СМ2 и Ми-35М. В основе стратегии перевооружения - анализ опыта вооруженного конфликта в Украине.

Вектор технической эволюции ВВС Беларуси был в фокусе проекта "Диспозиция".

Недавно армию Беларуси пополнили сразу несколько партий авиасистем различных типов. ВВС на новых скоростях устремились в будущее, а вот взлетной полосой для этого будущего стали события 20-летней давности.

Фото: sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3dca377-4079-410b-9579-c378c285cb64/conversions/3d3efc95-9bb9-48bf-b336-1defea68bbef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3dca377-4079-410b-9579-c378c285cb64/conversions/3d3efc95-9bb9-48bf-b336-1defea68bbef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3dca377-4079-410b-9579-c378c285cb64/conversions/3d3efc95-9bb9-48bf-b336-1defea68bbef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3dca377-4079-410b-9579-c378c285cb64/conversions/3d3efc95-9bb9-48bf-b336-1defea68bbef-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sputnik.by

В 2005 году Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение обновить парк учебно-боевых самолетов военно-воздушных сил. В 2006-м все 10 закупленных у Киева авиакомплексов L-39 уже были освоены белорусами. Это событие ознаменовало не только начало поставок крылатой техники. Сам факт, что стартовали с обновления учебных машин, говорил о многом. Прежде всего о том, что руководство не затыкает бреши в воздушном строю, а дает зеленый свет полномасштабному развитию собственной авиации.

Поначалу пошли по пути модернизации имеющихся, еще довольно свежих по армейским меркам образцов. Так, в Барановичах значительно усовершенствовали легкие фронтовые истребители МиГ-29 до уровня МиГ-29 БМ (что значит белорусский модернизированный). Однако время шло, и требования к авиатехнике возрастали, а модернизационный потенциал неумолимо снижался. В Минобороны Беларуси проанализировали ситуацию, и ровно 10 лет назад ВВС впервые получили абсолютно новую технику - российские самолеты Як-130. В отличие от старшего брата ("Альбатроса" L-39) "Як" может быть использован как серьезный штурмовик - он имеет полностью цифровую начинку, адаптирован к подготовке летчиков на комплексы 4-го и 5-го поколений.

Обученные на "Яках" пилоты начали осваивать истребители Су-30СМ - новейшие многофункциональные истребители поступили в страну в 2019 году. В 2020-м они заступили на боевое дежурство. Не отставала и винтокрылая составляющая. В 2016 году первая партия российских военно-транспортных Ми-8МТВ-5 приземлилась под Минском и вошла в состав одной из частей. Эта модификация - результат модернизации знаменитого Ми-8.

Фото: iz.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac115fc7-87d7-493a-b1a8-7e96c5a4bfc6/conversions/6cc1e57b-b0b9-48c4-8913-56038f471eec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac115fc7-87d7-493a-b1a8-7e96c5a4bfc6/conversions/6cc1e57b-b0b9-48c4-8913-56038f471eec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac115fc7-87d7-493a-b1a8-7e96c5a4bfc6/conversions/6cc1e57b-b0b9-48c4-8913-56038f471eec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac115fc7-87d7-493a-b1a8-7e96c5a4bfc6/conversions/6cc1e57b-b0b9-48c4-8913-56038f471eec-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: iz.ru

Уже в августе 2023 года Беларусь получила первые вертолеты Ми-35М. Это, можно сказать, продолжатели линейки прославленных ударных машин Ми-24. Войдет в авиаисторию страны и май 2025-го. Винтокрылое семейство обогатилось очередными Ми-35М, а крылатые силы освежились первой партией истребителей Су-30СМ2. Эти образцы обновлены в том числе в результате опыта боевых действий в Украине.

"Это великолепная техника, потому что в ней имеется очень много новшеств. В первую очередь значительно выросли возможности по боевому применению как по воздушным, наземным, так и морским целям. Увеличились характеристики благодаря интеграции современных авиационных средств поражения и модернизации бортовой радиолокационной станции, улучшена и помехозащищенность", - рассказал командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.

Специальная военная операция побудила авиаразработчиков значительно расширить потенциал борьбы с беспилотными аппаратами. Порой истребители являются единственным эффективным средством против некоторых видов БПЛА.

Кстати, те же F-16, по утверждению специалистов, используются Киевом против беспилотников как самый результативный инструмент. Солидными возможностями в этом вопросе обладает новый Су-30СМ2 - в самолет интегрирована аппаратура РЭБ, позволяющая подавлять системы управления оружием оппонента.

Олег Турчинович, командир 61-й истребительной авиационной базы:

"Он может как выполнять задачи по охране воздушной границы, так и при необходимости наносить удары по наземным целям. Что немаловажно, самолет двухместный и позволяет одновременно осуществлять обучение летного состава и выполнение боевых задач. Полностью универсальный самолет создать тяжело, но аспекты применения должны быть по всем направлениям - воздушные и наземные цели, разведка, радиоэлектронная борьба. А потенциальные возможности именно у Су-30 довольно большие".