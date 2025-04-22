Чернобыль в Беларуси: меры поддержки, экологические программы и социально-экономические инициативы

Нет страны, которая бы пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС больше, чем Беларусь. Пятая часть населения в один день оказалась в зоне загрязнения. 485 населенных пунктов перестали существовать.Ущерб на момент трагедии был оценен в 32 годовых бюджета Беларуси.

Более 2 млн человек, проживавших на четверти территории республики, подверглись радиационному воздействию.

Первые поездки Президента в Чернобыль

Одна из первых поездок Президента в эти места была приурочена к 10-й годовщине аварии. В графике Брестская, Гомельская, Могилевская области, Краснопольский, Ветковский, Хойникский, Столинский районы. Глава государства озвучит мысль, которая просто казалась нереальной на тот момент: в перспективе придется вернуться на эти земли и возвращать их к жизни. Помощи было ждать неоткуда.Александр Лукашенко ориентировал людей рассчитывать исключительно на собственные силы.

Соцподдержка и радиационная защита: на какие цели направляются средства чернобыльской госпрограммы

6 президентских специальных программ - это буквально стратегия дальнейшей борьбы с последствиями катастрофы. Медицина, соцзащита, восстановление экономики пострадавших регионов. Спустя почти 4 десятилетия с момента трагедии, глядя на эти территории уже только если в контексте напоминания, их можно назвать чернобыльскими.

Новый формат президентских поездок

Видно, как изменился формат поездок главы государства. Раньше говорили больше о том, что у нас получилось. Вернуть земли в оборот, получить чистые продукты, построить новое жилье, потому что здесь хотят жить и создавать семьи.

Развитие регионов. Без скидки на Чернобыль

Эта абсолютная правда - сделано невозможное.Но сейчас уже речь не о восстановлении, а о развитии и без каких-то скидок на Чернобыль.

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"Это прежде всего Гомельщина. Чем мы можем там помочь, если это надо? Если не надо, значит, никто туда влазить не будет. Надо отучать наших людей от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах, в том числе (а может, и прежде всего) в Гомельской области. Надо жить по средствам и зарабатывать деньги самим", - поставил задачу Александр Лукашенко(Минск, 25.04.2025).

Беларусь будет развиваться за счет регионов

И снова звучит президентский тезис - рассчитывать нужно на свои силы. Во время своих недавних командировок в Витебскую и Могилевскую области Александр Лукашенко публично озвучил: страна будет развиваться за счет регионов. 120 районов нужно привести в порядок. И речь, конечно, не про убрать-подмести. Восстановление райагросервисов, ПМК, арендное жилье, дисциплина, работа с кадрами. Руководство к действию для каждого руководителя на местах.

"Беларусь будет развиваться за счет регионов", - заметил Президент(Могилевская область, 22.04.2025).

Что касается чернобыльских программ, поддержка и дальше будет, средства направят на развитие. Новые рабочие места, производство, село, образование в целом будут повышать экономику региона.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси рассказал, что в Беларуси уже реализованы 5 так называемых чернобыльских программ, на что была направлена сумма около 20 млрд долларов. На реализацию программ, которые разрабатываются на следующую пятилетку, потребуется, по расчетам, около 2,5 млрд рублей. Государство оставляет за собой обязанности по социальной защите населения, обеспечению требований радиационной безопасности и - главный элемент - ускоренному социально-экономическому развитию и возрождению загрязненных радионуклидами территорий.

В Беларуси будут жить и работать трудовые мигранты из Пакистана

На Гомельщине в том числе будут жить и работать трудовые мигранты из Пакистана. 25 апреляПрезидент на конкретных и убедительных примерах много говорил о том, что они не представляют никакой угрозы. Все опасения на этот счет уж слишком преувеличены. Люди приедут на работу с семьями в разные регионы страны, поднимать село, предприятия, привезут сырье, технологии. Каждый будет на виду.

В этом плане Президент обратился к председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко, который был участником доклада у главы государства о развитии районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Иван Иванович, вот вам закон. В любой части мира, хоть в Африке, определяйте людей, семьи. По одному, по два - это ваше дело. Смотрите их, берите на учет, предоставляйте им работу. Определили им работу - платите зарплату, дайте им землю. Они часто просят дать кусок земли. У нас этого добра хватает. Пусть сами работают фермерами, если они хотят. На тех условиях и по тем законам, которые у нас сегодня существуют", - описал общий подход к трудовым мигрантам Александр Лукашенко.

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