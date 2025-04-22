39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Беларусь вспоминает трагическую дату в истории

Беларусь вспоминает трагическую дату в истории. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа. Со дня аварии прошло 39 лет.

За прошедшие годы события того времени для многих стали чем-то очень далеким и не имеющим значения. Однако в реальности последствия трагедии по-прежнему играют решающую роль в жизни миллионов людей в самых различных странах. Радиоактивное облако затронуло свыше 20 стран. Но в наибольшей степени пострадала Беларусь.

Сначала это был вызов. Сегодня уже дело в большей части не в возрождении, наша страна отвоевывает у той катастрофы право на развитие территорий и весьма успешно. Но тогда, 39 лет назад, был нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. Из севооборота было выведено 265 тыс. гектаров сельхозугодий. Это около 15 %. Радиоактивному загрязнению подверглось около четверти лесного фонда Беларуси. 340 промышленных предприятий ликвидировали полностью или частично. Экономический урон оказался колоссальным - 235 млрд долларов.

Это казалось невозможным, но последствия катастрофы надо было преодолеть. Александр Лукашенко десятилетия спустя отметил: "Если бы этой проблемой не занимались, то Беларуси бы не существовало". Преодоление последствий стало приоритетной национальной задачей. Были затрачены колоссальные силы и средства. С 1990 по 2020 гг. 5 государственных программ. Общий объем финансирования - более 19 млрд долларов. За это время площадь радиоактивного загрязнения уменьшилась почти в 2 раза.

Сейчас работает шестая программа. На ее реализацию запланировано около 3 млрд рублей. 60 % идет на социальную поддержку граждан (это медицинское обеспечение, льготы, санаторно-курортное оздоровление). Около 22 % от всего объема средств - на меры радиационной защиты, связанные с получением нормативно чистой продукции и контролем содержания радионуклидов. Также средства направляются на социально-экономическое развитие пострадавших регионов.