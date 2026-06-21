Четверо детей, пострадавших в Брянской области, идут на поправку, тяжелый пациент пришел в сознание

Минздрав информирует о состоянии детей, пострадавших в Брянской области. Четверо, находящихся в отделении РНПЦ детской хирургии, в удовлетворительном состоянии.

Им проведены необходимые операции по удалению осколков. Дети пребывают в палатах вместе с родителями. Ребенок, доставленный в Беларусь в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, пришел в сознание и дышит самостоятельно. Он остается в отделении реанимации под наблюдением специалистов, вместе с ним находится мама.

Все операции пострадавшим выполняла мультидисциплинарная бригада, объединившая детских хирургов, челюстно-лицевого и лор-хирурга, травматологов, специалиста по хирургии кисти и офтальмолога. Послеоперационный период пациенты проведут в центре, выписка будет возможна только после полного восстановления.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

"Была проведена достаточно тяжелая работа, особенно в первые дни, когда белорусские специалисты выезжали в Россию. Сейчас дети чувствуют себя неплохо. Четверым из них, которые находятся в отделении, проведены операции по удалению осколков. Они находятся в палате с родителями и в удовлетворительном состоянии. Ребенку, который был доставлен в Беларусь на искусственной вентиляции легких, в тяжелом состоянии, с серьезными травмами, проведены операции. Вчера он пришел в сознание, дышит сам".