Четвертой линии метро в Минске быть? Что об этом говорят специалисты?

Сегодня в Беларуси есть все - технологии, компетенции, опыт, чтобы строить метро больше и быстрее.

А вообще, с начала проектирования и строительства белорусской подземки этот процесс не прекращался. Более того, шел параллельно, как и сейчас. Пока южная часть третьей линии готовится к открытию, на северной ее стороне развернулась масштабная стройка. Тоннель начнут прокладывать от парка "Дружба народов" навстречу уже существующим станциям.

"Мы приступили уже к основному этапу строительства. Сейчас на площадке ведется сооружение ограждающих конструкций. В будущем будет вестись шпунтовое ограждение котлована. После того, как закончим сооружение стены в грунте, начнется разработка котлована", - рассказал заместитель главного инженера УП "Минскметрострой" Сергей Гречкин.

Метро в большом городе решает много задач. Только представить, что в час-пик плюс 600 тыс. человек будет стоять на автобусных остановках или, что еще колоритнее, начнет передвигаться на личном транспорте. Поэтому и о развитии метро не просто говорят, а поддерживает и нацеливает на развитие белорусской подземки и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, 6 ноября, 2020 года:

"Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена, кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта".

Четвертая ветка метро пока на схематичной карте выглядит в бежевых тонах, но предполагается, что это будет 25 км вдоль кольцевой с 17 станциями. К 2025-му она должна связать весь метрополитен в единую транспортную связку.

Директор дирекции по строительству Минского метрополитена добавил Павел Царун, что в соответствии с генпланом города Минска предусмотрено строительство четвертой линии Минского метрополитена. В настоящее время собираются исходные данные, необходимая разрешительная документация. Далее будет проводиться процедура выбора проектной организации по проектированию четвертой линии метро, которая свяжет все три линии. Четвертая линия позволит комфортно передвигаться как жителям города, так и гостям Минска.