Член байкерского клуба об исторической памяти: Истина переворачивается с ног на голову

Член байкерского клуба The One Chapter Belarus Дмитрий Александрович в эфире "Первого информационного" рассказал, почему участники клуба регулярно организуют мотопробеги и как они помогают сохранять историческую память в условиях информационной войны.

По словам Дмитрия Александровича, сегодня в информационном пространстве активно искажается правда о прошлом, а образ настоящих героев пытаются стереть из памяти людей. "Мы же все видим, что память переворачивается. Истина переворачивается с ног на голову. Мы все видим, как пытаются практически истребить память о настоящих героях, уничтожить даже нашу веру", - отметил член клуба The One Chapter Belarus.