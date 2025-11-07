Дань уважения подвигам: в Орше установили стелу в честь трудовой славы

Спустя десятилетия 7 Ноября знаменует в Беларуси трудовые достижения и важные открытия. К празднику ежегодно приурочено открытие значимых объектов и памятных мест. Так, в Орше установили стелу "Орша - город трудовой славы 1941-1945 годов". Это дань уважения подвигу жителей города в годы Великой Отечественной и в послевоенное время.

Мужество и героизм жители Орши проявили с первых дней Великой Отечественной. Людей объединило подпольное и партизанское движение. И именно здесь впервые прозвучали залпы легендарной "Катюши". На момент освобождения город лежал в руинах. Очередным подвигом жителей стало его восстановление.

Подвиг тех, кто в сложное время работал на заводах и в полях, увековечили в камне. 9-метровую стелу установили на пересечении улиц, названных в честь Героя Советского Союза Константина Заслонова и дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца.

Орша сегодня - современный промышленный центр. Власти города не забывают также о развитии социальной сферы и строительстве жилья. Совсем скоро рядом со сквером , где установлена стела, вырастет новый микрорайон.