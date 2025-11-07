3.68 BYN
Иван Эйсмонт: У нас всегда одна установка - победить
Сегодня озеро Вяча стало местом проведения IV чемпионата по колке дров среди СМИ. Это масштабное мероприятие собрало представителей региональных и республиканских СМИ, пресс-служб, а также молодежь, блогеров и иностранных гостей.
Уже прошли соревнования по колке дров среди мужчин и женщин, переруб бревна топором и колка дров по-президентски.
В мужской рубке представитель команды Белтелерадиокомпании Николай Кабанцов завоевал третье место, Жанна Тиханович в женской рубке завоевала первое место. В перерубе бревна Александр Хоровец занимает второе место, в колке дров по-президентски Иван Мазго занимает лидирующую позицию. Эстафета продолжается.
В прошлом году команда вернулась домой с деревянными медалями, заняв четвертое место. Хочется верить, что сегодняшние потрясающие результаты приведут команду Белтелерадиокомпании к первой строчке, ведь за нее болеют многие.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"У нас всегда одна установка - победить. Но здесь нужно не переусердствовать. Все-таки самая главная задача - это получить удовольствие от совместного времяпрепровождения, от колки дров, пообщаться друг с другом. Но если получится - занять первое место, мы будем этому только рады. Соревнования продолжаются, и, конечно, все очень надеются, что мы в этот раз будем с медалями. Хотелось бы, конечно, золотые медали, я был бы ребятам очень благодарен".