Иван Эйсмонт: У нас всегда одна установка - победить

"У нас всегда одна установка - победить. Но здесь нужно не переусердствовать. Все-таки самая главная задача - это получить удовольствие от совместного времяпрепровождения, от колки дров, пообщаться друг с другом. Но если получится - занять первое место, мы будем этому только рады. Соревнования продолжаются, и, конечно, все очень надеются, что мы в этот раз будем с медалями. Хотелось бы, конечно, золотые медали, я был бы ребятам очень благодарен".