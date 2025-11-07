3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
В Риге прошел массовый митинг против выхода страны из Стамбульской конвенции
Раскол в латвийском обществе - массовый митинг стал ответом на решение Риги о выходе из Стамбульской конвенции против домашнего насилия. К акции присоединились более 10 тыс. человек. Свой протест заявила и премьер балтийской республики.
Латвия стала первой страной в ЕС, которая пошла на отмену конвенции. Сторонники выхода настаивали, что концепция навязывает идею "социального пола" вместо традиционного. Противники предупреждали, что отказ ударит по международному имиджу страны и даст повод обвинить Ригу в откате от европейских ценностей, что и произошло - дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран направили латвийским властям письмо с выражением обеспокоенности.
В итоге, испугавшись последствий, президент Латвии вернул закон о денонсации Стамбульской конвенции в парламент, оставив его без своей подписи. А решение по скандальному вопросу призвал перенести на следующий парламентский созыв, который будет избран в октябре 2026 года.