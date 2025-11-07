В Риге прошел массовый митинг против выхода страны из Стамбульской конвенции

Раскол в латвийском обществе - массовый митинг стал ответом на решение Риги о выходе из Стамбульской конвенции против домашнего насилия. К акции присоединились более 10 тыс. человек. Свой протест заявила и премьер балтийской республики.

Латвия стала первой страной в ЕС, которая пошла на отмену конвенции. Сторонники выхода настаивали, что концепция навязывает идею "социального пола" вместо традиционного. Противники предупреждали, что отказ ударит по международному имиджу страны и даст повод обвинить Ригу в откате от европейских ценностей, что и произошло - дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран направили латвийским властям письмо с выражением обеспокоенности.