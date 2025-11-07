Медцентры, метро, атомная станция - ежегодно 7 Ноября в Беларуси открывают новые объекты

С Днем Октябрьской революции в Беларуси связана добрая традиция - по всей стране каждый год открывают новые объекты: бассейны, медицинские центры, детские сады, мосты, метро. 7 ноября 2020 года состоялось знаковое событие для Беларуси - Президент запустил в эксплуатацию Белорусскую АЭС.

"Наша страна сегодня становится ядерной державой. Это огромный успех. Это венец, если хотите. Ну, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны", - подчеркнул на открытии Алекснадр Лукашенко.

Глава государства тогда признался, что это решение далось непросто. Выбирали, изучая предложения всех мировых лидеров в этой сфере. И вопреки всем опасениям и испытаниям сделали. Чуть позже мы запустили второй энергоблок и даже запланируем вторую БелАЭС. Но уже точно Беларусь пополнила список стран, которые используют мирный атом.

Сергей Бобович, гендиректор Белорусской АЭС: "Мы уже выработали более 53 млрд киловатт-часов. Для сравнения надо сказать, что за прошлый год наши потребители потребили 43 с небольшим млрд киловатт-часов. Запуск БелАЭС нам сегодня позволил очень уверенно чувствовать себя на мировом пространстве. Обратите внимание, какое количество стран сегодня заявляется в желании строить атомные станции - огромное. И очень многие сегодня это делают с Росатомом".

Что это дает? По сути, у Беларуси есть свой завод по производству электричества, а значит, дешевле свет и основное топливо. В атмосферу попадает меньше парниковых газов на 7 млн тонн в год, а значит, чище воздух. Можно смело покупать электромобиль, потому что нет проблем с заправками. Это все обеспечивает АЭС. А электрообогрев в домах и квартирах уже, в принципе, must-have. Этот проект дал новые возможности белорусам во многих сферах.

Новые технологии успешно осваивают в кардиологическом центре в Могилеве. Его открыли также к 7 Ноября. Операции на сердце стали проводить в два раза чаще. Время ожидания сократилось с полутора лет до трех месяцев.

"Спасибо, что наука шагнула вперед. Это небывалое! По сосудам дойдут до сердца, поставят клапан. Всем спасибо большущее и земной поклон. План - жить и и трудиться", - высказывает слова благодарности жительница Могилева.

Екатерине Скибе 91 год. А еще она парашютистка с выполненными 127 прыжками. Операцию перенесла легко. Самочувствие такое, что еще чуть-чуть и вернулась бы к прыжкам, шутит женщина.

Чтобы не лечить, а предотвратить, в 2021 году жителям Могилева подарили современный ФОК. Открывая комплекс, Президент напомнил: не доводить себя до больницы можно, регулярно занимаясь спортом. По той же причине к 7 Ноября в Минске открыли бассейн международного стандарта.

Китайско-белорусский проект первый в стране спортивный. Объект полностью соответствует требованиям Международной федерации плавания. Здесь планируют проводить чемпионаты Европы и мира.

Добраться до нового бассейна можно, выйдя на станции метро "Молодежная". Она, кстати, была открыта в 1995-м. Буквально через два года на этой же линии открыли еще три станции. Владимир Кожедуб, начальник станций метро "Малиновка" и "Петровщина" Минского метрополитена, участвовал в запуске первых станций метро еще в 1984-м и за свой 40-летний опыт не один раз перерезал красные ленточки.

Метро развивалось даже в самые трудные годы становления нашего государства, несмотря на все финансовые сложности. Только этот вид транспорта мог быть спасением для тогда уже города-миллионника, и это понимали все. Сегодня пробки в Минске - это, скорее, исключение, чем правило.



Наш метрополитен - это современная подземка, где есть автоматические стационарные двери, стыковые рельсы (а это минимум тряски и шума в вагонах), эскалаторы, способные вывозить до 9 тыс. человек в час, безбарьерная среда, минималистичный и стильный дизайн.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: "Ежедневно Минским метрополитеном пользуются порядка до 750 тыс. пассажиров. Мы занимаем основное место в сегменте городского общественного транспорта столицы. Четвертая кольцевая линии Минского метрополитена у нас будет впервые. Она объединит все три линии, будут пересадочные станции, что будет крайне удобно минчанам и гостям столицы. Она будет проходить в пределах второго транспортного кольца".