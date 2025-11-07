3.68 BYN
В США отменили сотни авиарейсов
Автор:Редакция news.by
В США из-за шатдауна отменены около 700 внутренних рейсов трех ведущих авиакомпаний. На такие меры перевозчики пошли в связи с решением федерального регулятора сократить на 10 % пропускную способность в сорока аэропортах. Причина - нехватка персонала, которая усугубилась из-за приостановки работы правительства.
Авиадиспетчеры в США не получают зарплату из-за шатдауна с 1 октября. Они стали чаще брать больничные, а некоторые вынуждены искать подработку. Шатдаун американского правительства уже стал самым длительным в истории страны.