Команда Белтелерадиокомпании заняла 2-е место на чемпионате по колке дров среди СМИ

На Вяче проходит мероприятие, которое стало еще одной традицией 7 Ноября в Беларуси - чемпионат по колке дров среди СМИ.

В нынешнем году мероприятие проходит в 4-й раз. Уже прошли соревнования по мужской и женской колке дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, "одним ударом" и "проверка на прочность".

Команда Белтелерадиокомпании стала вице-чемпионом в соревнованиях по колке дров.

Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Вторые - не значит, что мы победили, мы проиграли, поэтому для меня это еще одна из ступеней мотивации на следующий год. Все-таки Белтелерадиокомпания - это крупнейший медиахолдинг, номер один в Беларуси, естественно, что и в соревнованиях по колке дров мы должны быть под номером 1. Тем не менее, мы очень довольны результатом на сегодняшний день".

Также сегодня собралось огромное количество гостей и болельщиков, которые посетили это мероприятие по своему желанию. Они поделились впечатлениями.

"Видно, что здесь все очень хорошо организовано, огромный фуд-корт есть, причем очень хороший. Есть на что посмотреть, очень приятно здесь находиться, так как атмосфера приятная и теплая. Вообще, тут очень круто", - отметил один из посетителей.

"Мы здесь живем недалеко, в 2024 году проезжали, тогда еще не знали про это мероприятие, но дали себе обещание, что в 2025 году мы обязательно приедем сюда. Все хорошо, замечательно и весело. Организаторы на высоте, все красиво", - поделился другой.

Особая атмосфера, создаваемая народными коллективами, располагает к сохранению белорусских традиций.