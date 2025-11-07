3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Лондон готов ввести войска в послевоенную Украину
Автор:Редакция news.by
Армия Британии готова к полномасштабным, в том числе миротворческим операциям в Украине после завершения конфликта. Об этом пишет The Guardian.
По данным источников издания, британцы совместно с союзниками будут использовать весь спектр военных возможностей - от истребителей до пехоты. Как подчеркнули в Минобороны Соединенного Королевства, их миссия заключается в оказании всесторонней поддержки союзникам по НАТО для укрепления безопасности восточного фланга альянса.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Лондон передал Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow.