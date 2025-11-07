Лондон готов ввести войска в послевоенную Украину

Армия Британии готова к полномасштабным, в том числе миротворческим операциям в Украине после завершения конфликта. Об этом пишет The Guardian.

По данным источников издания, британцы совместно с союзниками будут использовать весь спектр военных возможностей - от истребителей до пехоты. Как подчеркнули в Минобороны Соединенного Королевства, их миссия заключается в оказании всесторонней поддержки союзникам по НАТО для укрепления безопасности восточного фланга альянса.