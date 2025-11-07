Наталья Эйсмонт призналась, что рубит дрова уже 11 лет

Приветствие участникам IV чемпионата по колке дров среди СМИ произнесла со сцены пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Очень приятно, что мы четвертый год подряд с вами встречаемся здесь. Спасибо, что вы приезжаете, поддерживаете нашу традицию. В гимне чемпионата поется: "Вот и осень, Президент формирует новый тренд". Мы действительно в этом тренде. Я вышла сюда на эту сцену не просто так. Моя самая главная и самая приятная миссия - поприветствовать всех вас, традиционно передать вам огромный, горячий рабочий привет от нашего Президента. Он сейчас в прямом смысле слова работает в 300 км отсюда. Мы все с вами понимаем, по каким причинам, Президент всегда там, где он должен быть. Но мы ведь понимаем, что он и здесь с нами всегда", - сказала Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь рассказала, что ей помогает со всем справляться и делать свою работу хорошо.

"Отвечу максимально оперативно. Я рублю дрова 11 лет - столько, сколько работаю в должности пресс-секретаря Президента. Дрова попадаются разные. Ну, как это часто бывает в нашей жизни, в принципе, в отношении всего, чего только возможно: полегче, посложнее, иногда очень сложные, иногда такие, что, кажется, можно одной рукой разрубить. Вообще любые задачи, когда на тебя смотрит столько людей и права на ошибку фактически нет, - это не то что дополнительная, это колоссальная ответственность. Помогает справляться как раз именно то, что ты понимаешь, что права на ошибку у тебя нет. Максимальная концентрация, поддержка, потому что видно, что вокруг наши классные настроенные люди, и они за тебя. Вот это только и помогает. Ну и плюс, конечно, мастерство", - призналась Наталья Эйсмонт.

Представительница прекрасной половины команды Белтелерадиокомпании Жанна Тиханович впервые участвовала в соревнованиях по колке дров. Очень самоотверженно боролась и после того как выступила, дала искренний комментарий: "В целом я собой довольна, эмоции фантастические! На раз - колоть, на два - рубить, на три победить!"