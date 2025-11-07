Участник команды Белтелерадиокомпании по колке дров показал отличный результат

Мужскую команду Белтелерадиокомпании на чемпионате по колке дров представляли те, кто уже очень давно занимается этим делом и знает все нюансы. Николай Кабанцов демонстрировал свое мастерство.

"Самое сложное - удержать свое дыхание, потому что когда за себя болеют десятки коллег, знакомых, это волнительно, - признался Николай. - Нужна физическая сила. Будем смотреть по штрафным баллам. Надеюсь, их не будет".