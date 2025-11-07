3.68 BYN
Участник команды Белтелерадиокомпании по колке дров показал отличный результат
Автор:Стефания Винничек
Мужскую команду Белтелерадиокомпании на чемпионате по колке дров представляли те, кто уже очень давно занимается этим делом и знает все нюансы. Николай Кабанцов демонстрировал свое мастерство.
"Самое сложное - удержать свое дыхание, потому что когда за себя болеют десятки коллег, знакомых, это волнительно, - признался Николай. - Нужна физическая сила. Будем смотреть по штрафным баллам. Надеюсь, их не будет".
Результат команды - 7 минут 12 секунд. Ребята почти на минуту улучшили результат прошлого года. И снова без штрафов. Самое главное - делают все, как отличники, без ошибок.