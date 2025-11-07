3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Сотни парижан присоединились к акции протеста против пенсионной реформы
Сотни парижан присоединились к акции протеста против пенсионной реформы. Французы недовольны возможным отказом от индексации пенсий и требуют от властей полного отказа от реформы.
Правительство Макрона также обвиняют в существующей на рынке труда дискриминации по возрасту, из-за которой пожилым людям порой трудно найти работу. Кроме того, участники выступили против планов властей увеличить вдвое размер франшизы по государственной медицинской страховке. Звучала и критика властей в связи с ростом госдолга Франции, планами по сокращению пособий и другими мерами экономии.
По словам одного из организаторов - представителя профсоюзного центра Франции, правительству следует облагать налогами миллиардеров, рантье и акционеров, а не лезть в карманы к пенсионерам и людям с низкими доходами. Профсоюзы также сообщают о сотнях аналогичных акций в других городах Франции.