Сотни парижан присоединились к акции протеста против пенсионной реформы

Сотни парижан присоединились к акции протеста против пенсионной реформы. Французы недовольны возможным отказом от индексации пенсий и требуют от властей полного отказа от реформы.

Правительство Макрона также обвиняют в существующей на рынке труда дискриминации по возрасту, из-за которой пожилым людям порой трудно найти работу. Кроме того, участники выступили против планов властей увеличить вдвое размер франшизы по государственной медицинской страховке. Звучала и критика властей в связи с ростом госдолга Франции, планами по сокращению пособий и другими мерами экономии.

По словам одного из организаторов - представителя профсоюзного центра Франции, правительству следует облагать налогами миллиардеров, рантье и акционеров, а не лезть в карманы к пенсионерам и людям с низкими доходами. Профсоюзы также сообщают о сотнях аналогичных акций в других городах Франции.

В мире

пенсионная реформаФранция