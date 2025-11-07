Сотни парижан присоединились к акции протеста против пенсионной реформы. Французы недовольны возможным отказом от индексации пенсий и требуют от властей полного отказа от реформы.

Правительство Макрона также обвиняют в существующей на рынке труда дискриминации по возрасту, из-за которой пожилым людям порой трудно найти работу. Кроме того, участники выступили против планов властей увеличить вдвое размер франшизы по государственной медицинской страховке. Звучала и критика властей в связи с ростом госдолга Франции, планами по сокращению пособий и другими мерами экономии.