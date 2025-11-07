Украинский флаг сняли со здания чешского парламента

Со здания чешского парламента сняли украинский флаг, провисевший там с февраля 2022 года. Такое распоряжения отдал новый спикер палаты депутатов Томио Окамура.

Он обнародовал видео, на котором держит стремянку в момент снятия флага. Чешская Республика должна быть на первом месте, заявил спикер. В Киеве жест заметили и решили обидеться, назвав такое решение "сомнительным достижением".