3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Украинский флаг сняли со здания чешского парламента
Автор:Редакция news.by
Со здания чешского парламента сняли украинский флаг, провисевший там с февраля 2022 года. Такое распоряжения отдал новый спикер палаты депутатов Томио Окамура.
Он обнародовал видео, на котором держит стремянку в момент снятия флага. Чешская Республика должна быть на первом месте, заявил спикер. В Киеве жест заметили и решили обидеться, назвав такое решение "сомнительным достижением".
Ранее кандидат на пост министра иностранных дел Чехии заявил, что новое правительство намерено сократить объемы военной поддержки Киеву. Приоритет будет отдан национальным интересам, а для разрешения конфликта в Украине Прага намерена отдать предпочтение дипломатии, а не военным поставкам.