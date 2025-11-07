Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинский флаг сняли со здания чешского парламента

Со здания чешского парламента сняли украинский флаг, провисевший там с февраля 2022 года. Такое распоряжения отдал новый спикер палаты депутатов Томио Окамура.

Он обнародовал видео, на котором держит стремянку в момент снятия флага. Чешская Республика должна быть на первом месте, заявил спикер. В Киеве жест заметили и решили обидеться, назвав такое решение "сомнительным достижением".

Ранее кандидат на пост министра иностранных дел Чехии заявил, что новое правительство намерено сократить объемы военной поддержки Киеву. Приоритет будет отдан национальным интересам, а для разрешения конфликта в Украине Прага намерена отдать предпочтение дипломатии, а не военным поставкам.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

Украинафлаг