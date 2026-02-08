"Даниэль", "Леони", "Улли" - как у циклонов появляются имена

Интенсивные циклоны и антициклоны, которые зачастили в Беларусь, стали одними из главных ньюсмейкеров первого месяца года. Начало 2026-го выдалось экстремально морозным и снежным.

Жители нашей страны, профессионально не связанные с гидрометеорологическими явлениями, кажется, научились разбираться в особенностях атмосферных вихрей. Ведь тема погоды поистине народная.

Не самые привычные для Беларуси имена - "Фрэнсис-Улли", "Леони" и "Даниэль" - вошли в обиход.

Узнали, как у циклонов появляются названия и чем наша страна полюбилась "Хавьеру" из Эквадора?

Что в имени твоем?

Мужские имена "Даниэль", "Леони", "Улли" - особенно на слуху. Зима запомнится сильными снегопадами, метелями, порывистым ветром. О приходе экстремальных холодов сообщают заранее, ведь нужно знать, к чему готовиться. Именно для того, чтобы не возникало путаницы и недоразумений при информировании людей, уже много лет циклонам присваивают имена.

Наталья Байдук, начальник отдела филиала "Витебскоблгидромет" государственного учреждения "Белгидромет":

"Каждый регион имеет свою установку для присвоения имен циклонам. Например, в Северной Америке, Центральной Америке и Карибском бассейне циклоны получают имена из списка, разработанного Всемирной метеорологической организацией. В Атлантическом бассейне имена циклонов могут быть редкими, как "Артур" или "Эмили". Или простыми, как "Катрина" и "Сэнди".

Моду на присвоение женских имен распространили метеорологи, которые наблюдали за тайфунами в районе Тихого океана. И здесь их вдохновляли спутницы жизни! Был составлен перечень простых женских имен. Более 40 лет назад в список добавили мужские.

Авторское право на присвоение имен циклонам и антициклонам принадлежит кафедре метеорологии одного из зарубежных университетов. Стать "крестным" атмосферного вихря можно за определенную плату. И вот еще любопытный факт: к примеру, в Японии отказались присваивать тайфунам женские имена, считая их нежными и невозмутимыми.

И раз уже пошел тренд на ностальгию в соцсетях по 2016 году, то вспомним "Даниэллу". Тогда авто пришлось откапывать из сугробов! Метеорологи фиксировали снежные рекорды.

Тот январь помнит и студентка ВГУ имени Петра Машерова Даниэла Горина. Ведь приход циклона почти совпал с ее днем рождения. Но свое имя девушка ассоциирует больше с теплом, чем с зимним холодом.

Даниэла Горина, жительница г. Витебска:

"Считается, что имя Даниэла носит обладательница какого-то строгого волевого характера, но на самом деле я считаю себя мягким человеком. Но если бы я все-таки обладала волевым характером, то, может быть, эти морозы можно было бы как-то оправдать и сказать: "Видите, чего я натворила?".

Морозным или снежным, а может быть солнечным и безветренным, был, к примеру, день рождения или другая памятная дата, предлагают узнать метеорологи. В Витебске разработали паспорт погоды, выполненный в виде поздравительной открытки. А вот приносят ли циклоны в Беларусь интерес к "зимним" именам - со стопроцентной точностью знают специалисты отдела ЗАГСа. К примеру, в Витебске проживают несколько Даниэлл и Снежан. Но это не самые редкие имена для областного центра.

Ольга Коршак, начальник отдела ЗАГС Витебского горисполкома:

"Бывают случаи, когда родители являются иностранными гражданами и, конечно, нарекают своих новорожденных именами, согласно своим традициям и обычаям. Так, например, встречаются мужские имена Пань, Ясин, женское - Амира".

А этого парня зовут Леонардо Хавьер. И не сложно догадаться, какие воспоминания необычное имя вызывает у белорусов.

Тезка уроженца Эквадора накрыл нашу страну в марте 2013-го. Ветер сбивал с ног, а сугробы достигали рекордной высоты в полметра!

Леонардо Хавьер Морейра Мендоза, студент Витебского государственного медицинского университета (Эквадор):

"Циклон "Хавьер" в первый раз когда мне сказали, я просто: "Вау!" Я не ожидал такого. И такой холод тоже не ожидал. Поэтому я и циклон - разные. Мне нравится мое имя. Его выбрала моя мама. В моей стране мы можем редко найти человека, которого зовут Хавьер. Да, есть и женщины по имени Хавьера. Необычно, но бывает".