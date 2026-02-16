Данилович: У украинского руководства нет осознания важности скорейшего прекращения конфликта

Сложились ли обстоятельства для того, чтобы действительно завершить горячую фазу противостояния на территории Украины, или все-таки есть что-то, что мешает открытому диалогу между Россией и Украиной, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

По его мнению, уже является положительным тот факт, что переговоры в принципе ведутся, однако диалог ведут пока военные, а они - техническая составляющая переговоров, и каким образом будет осуществляться обмен военнопленными, ранеными, при, допустим, заключении мирного соглашения, непонятно, ведь на данный момент в переговорах отсутствует политическая составляющая, что является ключевым.

Риторика украинского руководства говорит о том, что там нет осознания важности скорейшего прекращения конфликта. Вячеслав Данилович

"Там руководство идет в русле установок, которые им были даны в Великобритании и ЕС. Война до последнего украинца - к этому все сводится. Отмечу, что пока не появится политическая воля (а со стороны Российской Федерации сразу после начала СВО поступали предложения проведения переговоров, чтобы урегулировать спорные моменты для РФ мирным путем, но периодически эти переговоры срывались украинской стороной), не будет заинтересованности у украинского политического руководства в реальном достижении мирного урегулирования", - добавил он.

Россия абсолютно обоснованно выдвинула требования для достижения мирного договора. Если говорить о долговременном и желательно полном прекращении возможных конфликтов в будущем, то важной составляющей является денацификация (как минимум получение нейтрального статуса) и демилитаризация Украины. На этих условиях РФ готова договариваться. Однако если придерживаться европейских предложений, то там озвучена всего лишь заморозка конфликта, который через лет 5-10 вспыхнет с новой силой, а для России и, в частности, Союзного государства это неприемлемо. Беларусь и Россия заинтересованы в долговременном мире, спокойствии на территории проживания украинского народа.

"Отмечу довольно значительное давление, которое оказывается на украинское руководство со стороны Соединенных Штатов Америки. Современная администрация во главе с президентом Дональдом Трампом демонстрирует, что заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Украине. Американское руководство понимает бесперспективность конфликта, поэтому четко обозначило свои интересы, в которых приоритетным является контроль над Западным полушарием. То, что озвучено в "доктрине Донро", упирается в позицию руководства Европейского союза, Великобритании, которые настроены на войну", - пояснил депутат.

Почему европейские лидеры настроены на продолжение военных действий, объяснить очень просто - в Украину и украинский конфликт вложены огромные деньги, а если заключить мир на условиях, которые предлагает Российская Федерация, то это станет политическим крахом для правящих европейских элит, поэтому они придерживаются такой непримиримой позиции. Вячеслав Данилович глубоко убежден, что альтернативы мирному решению вопросов, обозначенных в виде денацификации, демилитаризации Украины, не существует, если только речь не идет о третьей мировой войне, в которой не будет победителей.