3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Данные МАРТ: Беларусь обеспечивает себя картофелем на 93 %, морковью - на 95 %
Начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова в программе "Актуальное интервью" оценила ситуацию на продовольственном рынке Беларуси из гипермаркета столицы.
Несмотря на зимний сезон, белорусские магазины предлагают широкий ассортимент плодоовощной продукции. По словам Натальи Мельниковой, импорт представлен в основном теми позициями, которые невозможно вырастить в местном климате: бананы, киви, авокадо.
Факт
Что касается традиционных для белорусов овощей и фруктов, доля отечественного продукта остается высокой: картофелем страна обеспечивает себя на 93 %, морковью - до 95 %, в "борщевом наборе" импорт также практически отсутствует.
Импортные баклажаны или капуста на прилавках зимой - это вынужденная и временная мера межсезонья. "Как только у нас начинается свой период, импорта практически в стране не бывает", - подчеркнула представитель МАРТ.
Отдельно поднялась тема о яблоках, ведь в 2025 году урожай был невысоким, что вызывало опасения о возможном дефиците, однако система хранения данного вида фрукта сработала эффективно. Доля продаж отечественных яблок в этом сезоне достигла 64,8 %, тогда как в 2022 году этот показатель составлял лишь 48 %. Таким образом, за три года рост составил 24 %.
Беларусь обеспечивает себя своими яблоками на протяжении 8 месяцев - с конца августа по май. "Это и новые сорта, и хранение. У нас хорошие, аттестованные камеры, которые позволяют сохранить яблоки", - отметила Наталья Мельникова.
Цена на белорусские яблоки регулируется: предельная максимальная розничная цена установлена на уровне 4,80 белорусских рублей, но на полке можно найти и дешевле (например, по 4,38 рублей), что зависит от усмотрения поставщика и торговой сети.
В основе стабильности цен на овощи в Беларуси лежит работа стабилизационных фондов, которые с прошлого года формируются по принципу госзаказа. Механизм доказал свою эффективность для всей товаропроводящей цепи. Благодаря ему цены на социально значимые овощи были зафиксированы еще осенью и останутся неизменными до 1 июня, что гарантирует покупателям защиту от сезонных скачков. Производитель получил гарантированный сбыт, а торговля - четкое понимание объема и наличие товара на полке.
В 2026 году в стабфонды заложено на 27 % больше продукции, чем в период 2023-2025 годов. Выборка товаров идет с опережением графиков, что создает даже излишки, которые можно направить на экспорт или промпереработку.
Качество продукции теперь регулируется на законодательном уровне. Постановление о порядке поставок плодоовощной продукции четко прописывает ГОСТы, и если товар не соответствует стандарту, он не должен попасть на прилавок. Нарушений по госзаказу в последнее время не выявляется - мониторинг цен, наличия и ассортимента ведется ежедневно.
Говоря об инфляции, Наталья Мельникова сообщила, что в январе 2026 года индекс потребительских цен составил 100,46 % при прогнозе 100,7 %. Основной вклад в инфляцию внесли товары критического импорта: мороженая и соленая рыба, импортные томаты.
При этом по ряду позиций плодоовощной группы зафиксировано снижение цен - подешевели капуста, картофель и яблоки. Спрос на свежие огурцы и томаты зимой в Беларуси удовлетворяется полностью за счет закрытого грунта. С увеличением светового дня и снижением затрат на электроэнергию цены на отечественные тепличные овощи пойдут вниз.
Что касается дефицита экзотических товаров, то, по словам Натальи Мельниковой, жалоб от торговли на отсутствие импорта не поступает. Рынок насыщен: импортируют как сами торговые сети, так и профильные импортеры.
Контроль распространяется не только на крупные магазины, но и на все формы торговли, включая автолавки, которые обслуживают отдаленные деревни. Для них также существует обязательный ассортиментный перечень.
Отвечая на вопрос о личном контроле, Наталья Мельникова призналась, что даже в свободное время замечает нюансы на полках: "Ты заходишь в магазин и уже смотришь профессиональным взглядом".
Если вечером товар (например, огурцы) разобрали, торговля обязана оперативно довезти новую партию. В случае отсутствия какой-либо позиции на рынке, МАРТ ведет переговоры с импортерами для ее поставки. Обратная связь с покупателями работает оперативно: если звонят и сообщают, что чего-то не хватает на полке, вопрос решается сразу через субъект торговли.