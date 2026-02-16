Данные МАРТ: Беларусь обеспечивает себя картофелем на 93 %, морковью - на 95 %

Начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова в программе "Актуальное интервью" оценила ситуацию на продовольственном рынке Беларуси из гипермаркета столицы.

Несмотря на зимний сезон, белорусские магазины предлагают широкий ассортимент плодоовощной продукции. По словам Натальи Мельниковой, импорт представлен в основном теми позициями, которые невозможно вырастить в местном климате: бананы, киви, авокадо.

Факт Что касается традиционных для белорусов овощей и фруктов, доля отечественного продукта остается высокой: картофелем страна обеспечивает себя на 93 %, морковью - до 95 %, в "борщевом наборе" импорт также практически отсутствует.

Импортные баклажаны или капуста на прилавках зимой - это вынужденная и временная мера межсезонья. "Как только у нас начинается свой период, импорта практически в стране не бывает", - подчеркнула представитель МАРТ.

Начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f38ebf5e-6847-4136-8be7-a843d4f9b2b9/conversions/61e2ee9d-2be7-4cc0-8188-410c39755a23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f38ebf5e-6847-4136-8be7-a843d4f9b2b9/conversions/61e2ee9d-2be7-4cc0-8188-410c39755a23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f38ebf5e-6847-4136-8be7-a843d4f9b2b9/conversions/61e2ee9d-2be7-4cc0-8188-410c39755a23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f38ebf5e-6847-4136-8be7-a843d4f9b2b9/conversions/61e2ee9d-2be7-4cc0-8188-410c39755a23-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отдельно поднялась тема о яблоках, ведь в 2025 году урожай был невысоким, что вызывало опасения о возможном дефиците, однако система хранения данного вида фрукта сработала эффективно. Доля продаж отечественных яблок в этом сезоне достигла 64,8 %, тогда как в 2022 году этот показатель составлял лишь 48 %. Таким образом, за три года рост составил 24 %.

Беларусь обеспечивает себя своими яблоками на протяжении 8 месяцев - с конца августа по май. "Это и новые сорта, и хранение. У нас хорошие, аттестованные камеры, которые позволяют сохранить яблоки", - отметила Наталья Мельникова.

Цена на белорусские яблоки регулируется: предельная максимальная розничная цена установлена на уровне 4,80 белорусских рублей, но на полке можно найти и дешевле (например, по 4,38 рублей), что зависит от усмотрения поставщика и торговой сети.

белорусские яблоки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3372e86-6111-4069-acd2-b62573b3a63d/conversions/31cb2ee6-9f2b-4ef8-82ee-6ef535af5755-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3372e86-6111-4069-acd2-b62573b3a63d/conversions/31cb2ee6-9f2b-4ef8-82ee-6ef535af5755-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3372e86-6111-4069-acd2-b62573b3a63d/conversions/31cb2ee6-9f2b-4ef8-82ee-6ef535af5755-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3372e86-6111-4069-acd2-b62573b3a63d/conversions/31cb2ee6-9f2b-4ef8-82ee-6ef535af5755-xl-___webp_1920.webp 1920w

В основе стабильности цен на овощи в Беларуси лежит работа стабилизационных фондов, которые с прошлого года формируются по принципу госзаказа. Механизм доказал свою эффективность для всей товаропроводящей цепи. Благодаря ему цены на социально значимые овощи были зафиксированы еще осенью и останутся неизменными до 1 июня, что гарантирует покупателям защиту от сезонных скачков. Производитель получил гарантированный сбыт, а торговля - четкое понимание объема и наличие товара на полке.

В 2026 году в стабфонды заложено на 27 % больше продукции, чем в период 2023-2025 годов. Выборка товаров идет с опережением графиков, что создает даже излишки, которые можно направить на экспорт или промпереработку.

Качество продукции теперь регулируется на законодательном уровне. Постановление о порядке поставок плодоовощной продукции четко прописывает ГОСТы, и если товар не соответствует стандарту, он не должен попасть на прилавок. Нарушений по госзаказу в последнее время не выявляется - мониторинг цен, наличия и ассортимента ведется ежедневно.

Говоря об инфляции, Наталья Мельникова сообщила, что в январе 2026 года индекс потребительских цен составил 100,46 % при прогнозе 100,7 %. Основной вклад в инфляцию внесли товары критического импорта: мороженая и соленая рыба, импортные томаты.

При этом по ряду позиций плодоовощной группы зафиксировано снижение цен - подешевели капуста, картофель и яблоки. Спрос на свежие огурцы и томаты зимой в Беларуси удовлетворяется полностью за счет закрытого грунта. С увеличением светового дня и снижением затрат на электроэнергию цены на отечественные тепличные овощи пойдут вниз.

овощи на полках магазина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ddca64-183f-4761-9221-2ead87e56fa4/conversions/85d373c4-ad3b-4fe8-b495-6916659eaa95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ddca64-183f-4761-9221-2ead87e56fa4/conversions/85d373c4-ad3b-4fe8-b495-6916659eaa95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ddca64-183f-4761-9221-2ead87e56fa4/conversions/85d373c4-ad3b-4fe8-b495-6916659eaa95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ddca64-183f-4761-9221-2ead87e56fa4/conversions/85d373c4-ad3b-4fe8-b495-6916659eaa95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается дефицита экзотических товаров, то, по словам Натальи Мельниковой, жалоб от торговли на отсутствие импорта не поступает. Рынок насыщен: импортируют как сами торговые сети, так и профильные импортеры.

Контроль распространяется не только на крупные магазины, но и на все формы торговли, включая автолавки, которые обслуживают отдаленные деревни. Для них также существует обязательный ассортиментный перечень.

Автомагазин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66f85b0a-64ba-453b-a5d9-9b9afceb76cc/conversions/8bb3ea39-812c-4706-b2d4-c942b1d07054-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66f85b0a-64ba-453b-a5d9-9b9afceb76cc/conversions/8bb3ea39-812c-4706-b2d4-c942b1d07054-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66f85b0a-64ba-453b-a5d9-9b9afceb76cc/conversions/8bb3ea39-812c-4706-b2d4-c942b1d07054-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66f85b0a-64ba-453b-a5d9-9b9afceb76cc/conversions/8bb3ea39-812c-4706-b2d4-c942b1d07054-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отвечая на вопрос о личном контроле, Наталья Мельникова призналась, что даже в свободное время замечает нюансы на полках: "Ты заходишь в магазин и уже смотришь профессиональным взглядом".