Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал слухи об отсутствии тактического ядерного оружия "Орешник" в республике и объяснил, почему Беларусь не демонстрирует этот стратегический арсенал. Он также заявил о провокационных действиях НАТО у границ страны, на фоне которых Минск ведет исключительно оборонительную политику.

Отвечая на вопрос об "Орешнике", Александр Вольфович дал ясно понять: факт его наличия в Беларуси сомнению не подлежит, но демонстрировать его никто не собирается.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Дай бог, чтобы мы никому этот "Орешник" не показали, и дай бог, чтобы этот "Орешник" никто не увидел".

Он назвал слухи об отсутствии оружия "хорошими", связав их с вопросами оперативной маскировки. По его словам, Беларусь уверена в наличии этого арсенала, который рассматривается исключительно как оружие сдерживания и защиты.

"Это оружие, конечно, мы надеемся, никогда не пригодится. Хорошо, что они не видят этот "Орешник". И правильно, что они его не видят", - подчеркнул Александр Вольфович.

Он подтвердил, что все договоренности между президентами Беларуси и России по этому вопросу выполнены.

Основную угрозу госсекретарь Совбеза видит в действиях альянса НАТО у границ Беларуси. Он привел конкретные примеры:

Учения США на полигоне "Пабраде" в 15 км от границы с группой около 900 человек.

Размещение 2500 военнослужащих на полигоне Гайжюнай в 95 км от границы.

Постоянные пролеты авиации, разведка и действия сил спецназначения вдоль белорусской границы.

Александр Вольфович противопоставил эту активность политике Минска: "Мы же не проводим такую политику, провоцирующую наших соседей. Все мероприятия и учения мы проводим в глубине территории нашей страны, на отдаленных полигонах, не провоцируя никого и не угрожая никому. Мы не увеличиваем свои Вооруженные Силы".

По его словам, текущая внезапная проверка армии, инициированная Президентом, направлена именно на повышение качества, подготовки и бережного отношения к технике, а не на наращивание группировок.