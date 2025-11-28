Делегат ВНС Белецкий: Мы выберем оптимальные решения, чтобы Беларусь развивалась

Приоритеты новой пятилетки обсуждали в Бресте делегаты Всебелорусского народного собрания. Ключевые положения обсуждаются на разных площадках с большим количеством людей из самых разных сфер. Сегодня главная задача - повышение качества жизни белорусов.

Проект Программы социально-экономического развития страны представил министр экономики Юрий Чеботарь. Так, говорили о выкупе арендного жилья работниками социальной сферы, поддержке молодых семей и повышении рождаемости, вовлечении в экономику трудоспособных неработающих граждан, улучшении транспортной и коммунальной инфраструктуры в юго-западном регионе, а еще о развитии Припятского Полесья. Нынешнюю пятилетку юго-западный регион Беларуси завершает достойно. А прирост валового регионального продукта превысит 10 %.

Дмитрий Белецкий, замкомандира 48-го отдельного батальона РЭБ ВС Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Мы выберем оптимальные решения для того, чтобы Беларусь развивалась, и развивалась эволюционным способом. На первом заседании VII ВНС были приняты Концепция нацбезопасности и Военная доктрина - важные стратегические документы, которые связаны именно с защитой Республики Беларусь. То есть если будет обеспечен мир, будет и все остальное. Так сказал глава государства".

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"В области регионального развития есть соответствующий приоритет - сильные регионы. Мы этот приоритет посмотрели и реализовали через два ключевых направления: развитие социально-экономического потенциала регионов через новые производства, через повышение производительности труда и т. д.; а второе - придание каждому региону каких-то уникальных ноток. Для Брестчины вместе с Гомельщиной - развитие Припятского Полесья".