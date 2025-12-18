Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Делегаты ВНС - это представители всех слоев белорусского общества, готовые принести пользу стране

Что касается структуры ВНС, то Всебелорусское народное собрание формируется из делегатов из различных социальных слоев и групп общества.

Делегатом является Президент Беларуси. Также - представители законодательной власти: депутаты и сенаторы.

От исполнительной власти - руководство Совмина, министры, главы областей, городов и районов.

Судебную власть представляют судьи Конституционного и Верховного суда.

И местная власть - в лице депутатов местных советов (на выборной основе) и Минский городской Совет депутатов в полном составе.

Также делегаты ВНС избираются от гражданского общества. Здесь определены конкретные организации:

По 80 человек от каждой организации - всего 400 человек.

Общество

ВНС