Делегаты ВНС - это представители всех слоев белорусского общества, готовые принести пользу стране

Что касается структуры ВНС, то Всебелорусское народное собрание формируется из делегатов из различных социальных слоев и групп общества.

Делегатом является Президент Беларуси. Также - представители законодательной власти: депутаты и сенаторы.



От исполнительной власти - руководство Совмина, министры, главы областей, городов и районов.



Судебную власть представляют судьи Конституционного и Верховного суда.



И местная власть - в лице депутатов местных советов (на выборной основе) и Минский городской Совет депутатов в полном составе.

Также делегаты ВНС избираются от гражданского общества. Здесь определены конкретные организации:

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdbe9485-19be-4971-a9be-6a89491f138d/conversions/acb5bdab-1d10-44cf-ae55-a6d8548b90c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdbe9485-19be-4971-a9be-6a89491f138d/conversions/acb5bdab-1d10-44cf-ae55-a6d8548b90c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdbe9485-19be-4971-a9be-6a89491f138d/conversions/acb5bdab-1d10-44cf-ae55-a6d8548b90c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdbe9485-19be-4971-a9be-6a89491f138d/conversions/acb5bdab-1d10-44cf-ae55-a6d8548b90c0-xl-___webp_1920.webp 1920w