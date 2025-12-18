3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Делегаты ВНС - это представители всех слоев белорусского общества, готовые принести пользу стране
Автор:Редакция news.by
Что касается структуры ВНС, то Всебелорусское народное собрание формируется из делегатов из различных социальных слоев и групп общества.
Делегатом является Президент Беларуси. Также - представители законодательной власти: депутаты и сенаторы.
От исполнительной власти - руководство Совмина, министры, главы областей, городов и районов.
Судебную власть представляют судьи Конституционного и Верховного суда.
И местная власть - в лице депутатов местных советов (на выборной основе) и Минский городской Совет депутатов в полном составе.
Также делегаты ВНС избираются от гражданского общества. Здесь определены конкретные организации:
По 80 человек от каждой организации - всего 400 человек.