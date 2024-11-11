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"Делятся как с обычной мамой" - как детям помогают ощутить семейную заботу
Детский городок в Ленинском районе необычный, в своем роде даже уникальный. Это новая модель жизнеустройства детей, которые остались без родителей. Для них обстановка максимально приближена к семейной.
В гостиной праздничные хлопоты, столпотворение, игры, смех. Вокруг царит атмосфера тепла и уюта как в любой семье, свой быт, интерьер, традиции. Ребятишки с радостью показывают свои письма Деду Морозу, какие подготовили маскарадные костюмы, наперебой перечисляют любимые блюда: блинчики, пицца, сэндвичи.
Дети ходят в обычные школы и детсады. Свою опору и поддержку они нашли в родителях-воспитателях, которые опекают, заботятся, учат бытовым премудростям - все как у всех. Отличие: мама получает за это зарплату и выплаты на каждого ребенка.
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Алла Сидорович работает в детском городке 11-й год. Сколько вырастила и воспитала детей за эти годы - вспоминает с трудом. Заменить родителей сложно, но возможно. Самое важное - для каждого из них она стала главным человеком в жизни. Сегодня в ее большой семье 7 воспитанников, которые по разным причинам лишились родных мам и пап. Но их оптимизму, активности и насыщенному досугу стоит только позавидовать.
Весь быт на плечах родителя-воспитателя. Приготовить завтрак, обед и ужин. Собрать в школу на занятия и помочь с домашним заданием. Родитель-воспитатель в детском городке 24/7. Каждый ребенок для Аллы Александровны - особенный. Она, как никто другой, знает их сильные и слабые стороны.
Дети помогают убираться, рассказала родитель-воспитатель детского городка Ленинского района г. Минска Алла Сидорович. "В общем-то помощников у меня целых 7, поэтому я все и успеваю, - улыбается она. - У кого-то что-то в школе произошло, у кого-то радость, кого-то наоборот обидели. Они делятся, конечно, а с кем еще? Делятся как с обычной мамой".
Здесь все как в большой дружной семье. Старшие присматривают за младшими как настоящие братья и сестры. Домашние хлопоты тоже здесь решаются совместно. Ведь семья - это не только про любовь и поддержку. Это еще и обязанности, ответственность друг за друга, и, конечно, общие традиции. Такие ценности в детском городке прививают абсолютно каждому.
И таких квартир здесь 12. За четверть века детский городок стал родным домом для сотни детишек. На попечении государства ребята здесь примерно от 4 до 18 лет. Задача учреждения - максимально подготовить их к взрослой жизни и выпустить достойных граждан своей страны.
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