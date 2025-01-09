На контроле Президента | Наши дети! Как Беларусь заботится о детях, оставшихся без родителей? 09.01.2025

Дети - главное достояние Беларуси. Благодаря политике государства всё больше детей в нашей стране, оставшихся без попечения родителей, вновь обретают тепло домашнего очага. Сегодня 90% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. Судьбу тысяч белорусских ребят предопределили ещё в середине 90-х, когда Александр Лукашенко принял Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. Тогда же впервые анонсировали самую добрую акцию "Наши дети" и Президентскую ёлку. - Как сегодня устроена жизнь детей-сирот?