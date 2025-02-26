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Демидов о 80-летии Великой Победы: В первую очередь нужно реализовать сохранение исторической памяти
Одной из важнейших задач для депутатского корпуса является сохранение исторической правды. В 2025 году исполняется 80 лет со дня Великой Победы. О том, какие проекты будут реализованы, рассказал председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов в "Актуальном интервью".
"80-летие Великой Победы - это очень знаковая дата. И сейчас мы видим, насколько обострилось восприятия победы советского народа в Великой Отечественной войне у наших западных соседей. Насколько они пытаются оправдать тот геноцид, который творили против нашего народа, против наших предков. И, честно говоря, очень много вопросов возникает в отношении политики данных стран. Они осознанно уничтожают памятники победителям и освободителям", - заявил Дмитрий Демидов.
По его словам, в первую очередь будет реализовано сохранение исторической памяти. Именно увековечивание величайшего подвига дедов и прадедов, которые победили фашизм - это работа, которая должна быть в приоритете белорусов. Сейчас обновляются музейные экспозиции, проводится новая масштабная исследовательская работа. В каждом регионе уже есть свой план мероприятий.
Председатель Витебского областного Совета депутатов также отметил, что Беларусь развивает взаимодействие по линии поисковых отрядов со своими партнерами из Российской Федерации. На Республиканском художественном экспертном совете по монументальному искусству был утвержден типовой памятный знак жертвам геноцида, который будет у нас установлен на территории 5-го полка бывшего концлагеря. Этот памятный знак разработан витебскими архитекторами и дизайнерами.