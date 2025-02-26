Демидов о 80-летии Великой Победы: В первую очередь нужно реализовать сохранение исторической памяти

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Одной из важнейших задач для депутатского корпуса является сохранение исторической правды. В 2025 году исполняется 80 лет со дня Великой Победы. О том, какие проекты будут реализованы, рассказал председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов в "Актуальном интервью".

"80-летие Великой Победы - это очень знаковая дата. И сейчас мы видим, насколько обострилось восприятия победы советского народа в Великой Отечественной войне у наших западных соседей. Насколько они пытаются оправдать тот геноцид, который творили против нашего народа, против наших предков. И, честно говоря, очень много вопросов возникает в отношении политики данных стран. Они осознанно уничтожают памятники победителям и освободителям", - заявил Дмитрий Демидов.

По его словам, в первую очередь будет реализовано сохранение исторической памяти. Именно увековечивание величайшего подвига дедов и прадедов, которые победили фашизм - это работа, которая должна быть в приоритете белорусов. Сейчас обновляются музейные экспозиции, проводится новая масштабная исследовательская работа. В каждом регионе уже есть свой план мероприятий.