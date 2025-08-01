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День белорусских студенческих отрядов отмечают в Беларуси
1 августа по всей стране отмечают День белорусских студенческих отрядов. Праздник, который имеет особое значение для каждого бойца. А их в Беларуси только в этом году более 40 тысяч.
В Минске прошла встреча трудовых поколений.
Работать по-бамовски - прилагательное, ушедшее в народ, символизирующее ударный труд. В современной Беларуси студотрядовское движение - одно из ведущих направлений молодежной политики. Ежегодно, 1 августа, отмечается их день. Есть одна традиция праздника: с 31 июля на 1 августа отмечают студотрядовский новый год, как середина целины, да и возможность сверить трудовые часы.
День студотрядов имеет и исторические корни, каждый отряд назван в честь героя Советского Союза. А для кого-то студотряд - первый шаг к семейной жизни и история любви.
В составе студотрядов молодежь трудится на предприятиях, реконструкции и строительстве дорог, школ и детских садов, спортивных комплексов, собирает урожай. Это отличная школа жизни, закалка характера, уверенность в своих силах и поддержка товарищей.
1 августа в Беларуси отмечается День студотрядов
С начала 2025 года в стране уже сформировано 845 студенческих отрядов
По данным на середину июля 2025-го, план по трудоустройству молодежи выполнен на 70 %. С начала года уже сформировано 845 студенческих отрядов, а также создано несколько новых межпрофильных трудовых проектов.
За последние пять лет количество молодых людей, трудоустроенных в студенческих отрядах, возросло в два раза. Ведь когда вместе - любая работа по плечу. Формируются отряды не только летом. Стать бойцом можно круглогодично и трудиться в свободное от учебы время. Главное быть ударником, а не казаться.