День белорусских студенческих отрядов отмечают в Беларуси

1 августа по всей стране отмечают День белорусских студенческих отрядов. Праздник, который имеет особое значение для каждого бойца. А их в Беларуси только в этом году более 40 тысяч.

В Минске прошла встреча трудовых поколений.

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Работать по-бамовски - прилагательное, ушедшее в народ, символизирующее ударный труд. В современной Беларуси студотрядовское движение - одно из ведущих направлений молодежной политики. Ежегодно, 1 августа, отмечается их день. Есть одна традиция праздника: с 31 июля на 1 августа отмечают студотрядовский новый год, как середина целины, да и возможность сверить трудовые часы.

День студотрядов имеет и исторические корни, каждый отряд назван в честь героя Советского Союза. А для кого-то студотряд - первый шаг к семейной жизни и история любви.

В составе студотрядов молодежь трудится на предприятиях, реконструкции и строительстве дорог, школ и детских садов, спортивных комплексов, собирает урожай. Это отличная школа жизни, закалка характера, уверенность в своих силах и поддержка товарищей.

1 августа в Беларуси отмечается День студотрядов С начала 2025 года в стране уже сформировано 845 студенческих отрядов 17 часов назад

По данным на середину июля 2025-го, план по трудоустройству молодежи выполнен на 70 %. С начала года уже сформировано 845 студенческих отрядов, а также создано несколько новых межпрофильных трудовых проектов.