День юриста отмечают в Беларуси

7 декабря Беларусь отмечает День юриста. Это профессиональный праздник тех, кто стоит на страже прав и законных интересов людей. Вернуть матери ребенка, выстроить отношения между бывшими супругами ради детей - они помогают словом, делом, а иногда даже меняют судьбы.

Миссия защищать

Там, где начинается конфликт, приходит на помощь юрист. Спорные вопросы, сложные темы - все это ежедневная работа адвоката, чтобы наша жизнь была спокойнее и находилась под защитой.

Это не просто профессия, это миссия. Совершил преступление - нужен квалифицированный адвокат. Развод, раздел имущества, с кем будут жить дети - нужен хороший адвокат. Компания отстаивает свои интересы в суде - нужен профессионал - дерзкий, смелый юрист. Это если кратко. Сами специалисты в области юриспруденции говорят: сладкого в этой профессии мало. Но они здесь и готовы помогать людям.

Семейные конфликты помогают решать юристы

У Анастасии сложная жизненная ситуация. Она мать троих детей. Свои родительские обязанности, как считает женщина, она выполняет. Но вот с бывшим мужем недопонимания. Он забрал одного ребенка. Просто без предупреждения и ее согласия, оборвав при этом всякую связь между малышкой и матерью. Где живет ее шестилетняя дочка, в какое учреждение образования ходит - женщина не знает. Из предыдущего детского сада отец забрал документы. Девочке запретили общаться с матерью. Ребенком занимается новая жена мужчины, хотя никакого решения суда не было. Как быть в такой ситуации? С этим вопросом многодетная мама и пришла к адвокату.

И еще одна ситуация, в которой тоже нужно разобраться юристу, только в этом случае с ребенком мужчине не дает общаться бывшая жена. Договоренности между бывшими супругами не работают. Тогда на помощь приходит адвокат. Роман хочет общаться со своим трехлетним сыном. Как рассказывает мужчина, он исправно платит алименты, но вот ребенка видит минимально. И здесь тоже нужен юридический совет.

Каждый день к юристам проходит много людей, квалифицированный совет нужно дать каждому. Но юриспруденция - это не только частная помощь, но и работа в масштабном плане: бизнес, проекты, законодательство.

В канун профессионального праздника в Минске собрались юристы, бизнесмены, политики для обсуждения этих тем. В "Президент-Отеле" состоялся форум юристов. Каждый год на нем обсуждают темы и решения, с которыми мы сталкиваемся.