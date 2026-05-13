"Деньги были украдены не украинских налогоплательщиков, а западных" - Олейник о задержании Ермака

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении бывшего главы офиса президента Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога. В деле, по данным следствия, помимо Ермака фигурируют еще трое.

О коррупционном скандале, который затрагивает правящую верхушку страны, высказался Владимир Олейник - член совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады.

"Помните, Зеленский сказал такие слова: "Ермак уйдет вместе со мной". Но Ермак уже ушел", - заметил он.

По словам Владимира Олейника, Зеленский и Ермак - это близнецы-братья, связанные коррупционными схемами.

"Ермак был руководителем самого крупного общака, который они собирали. И я сужу об этом по косвенным доказательствам. Зеленский приезжает в Европу, выступает на различных площадках, и никто ему ни разу не задал вопрос о коррупции. Ни разу! Хотя эти деньги были украдены не у украинских налогоплательщиков, а у американских, немецких, французских. Европейские лидеры молчат, значит, они и в теме, и в доле", - сделал вывод экс-депутат Верховной рады.

