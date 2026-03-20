"Деньги, основанные на доверии" - Алексей Райко рассказал о безопасности цифрового рубля

Насколько цифровой рубль будет безопасен для хранения на электронном кошельке, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Алексей Райко.

Количество мошеннических схем, попыток взломов банковских счетов растет огромными темпами. Информационная повестка насыщена предупреждениями о мошенниках. Но, к слову, даже в эру товарных отношений продукцию пытались украсть. "Сегодня цифровой рубль и безнал также подвержены попыткам взлома, но банки делают все для максимального ограничения противоправных операций", - заверил гость интервью.

По словам депутата, в 2025 году 93 % всех правонарушений, где использовались платежные денежные средства, были совершены самими гражданами, то есть непосредственно ими были перечислены деньги аферистам под влиянием технологий социальной инженерии.

"Мы уже не найдем в Беларуси человека, который не слышал бы о предложениях по замене ему счетчиков", - обратил внимание Алексей Райко. Конечно, эти схемы развиваются постоянно, ведь задача мошенников - забрать заработанные деньги. Цифровой же рубль, как отметил собеседник, является замкнутой системой, которая будет работать в рамках Национального банка Беларуси, защищаться стандартами информационной безопасности и с использованием криптозащиты. Владельцем информации будет Нацбанк и само государство - они формируют доверие населения к своей деятельности. Основная задача Национального банка - обеспечить доверие через информационную безопасность и сохранность денежных средств граждан.

Алексей Райко