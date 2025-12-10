Депутат Андрей Анисимов о ВНС: "Это конституционный орган, представляющий голос всего народа"

Всебелорусское народное собрание (ВНС) уникально тем, что на нем будут представлены все категории граждан - от работника и учителя до главы государства. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Анисимов.

По его словам, предложения и мнения, которые будут озвучены на собрании, прошли всестороннее обсуждение и уже учтены в повестке. "Самое главное, что результат представления этих мнений имеет свою законодательную основу. Это уже конституционный орган, уравновешивающий все органы власти в Республике Беларусь", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что белорусская модель демократии принципиально отличается от западной: "Там демократия представлена голосом руководства тех или иных политических партий, имеющих свои амбиции. На ВНС же будут представлены голос и мнение всего народа".

Депутат обратил внимание на то, что, несмотря на возможные различия во мнениях, у белорусского общества есть единый порыв и общее направление. "Как мы будем развиваться, как мы будем жить для наших детей и внуков, как мы будем строить в едином порыве, а не для интересов отдельных политических партий - в этом суть единения и единства", - заявил он.

Андрей Анисимов привел в пример программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку, которая будет рассматриваться на ВНС. Она, по его словам, обсуждалась во всех трудовых коллективах и социальных слоях, охватывая все сферы - от демографии до туризма и энергетики.