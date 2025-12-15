Депутат Бартош о ВНС: Белорусы всегда умели решать насущные вопросы эволюционным путем

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Бартош, делегат последних четырех Всебелорусских народных собраний (ВНС), в эфире "Первого информационного" поделилась воспоминаниями о приоритетах прошлых пятилеток и ожиданиями от предстоящей программы на 2026-2030 годы.

"Я делегат последних четырех Всебелорусских народных собраний. На четвертом собрании многие отмечали, что в 2011-2015 годах необходимо акцентировать внимание на внедрение инноваций и привлечение инвестиций в страну. В 2016-2020 годы большинство делегатов выступало за повышение рождаемости, укрепление здоровья граждан, обеспечение строительства и развитие эффективности агропромышленного комплекса. В 2021-2025 годы это вопросы цифровизации, инновации, развития инфраструктуры, повышение качества жизни через рост доходов, образование, культуру. И, конечно, наша национальная безопасность с акцентом на устойчивое развитие и региональное выравнивание", - рассказала Светлана Бартош.

По ее словам, государство последовательно реализует принятые планы. "Государство всегда старалось по максимуму выполнять разработанные и принятые пятилетние планы по развитию страны, и особенно плодотворно и успешно они реализовывались в последние годы", - отметила депутат.

Особое внимание она уделила приоритетам новой пятилетки: "Что в приоритетах развития страны на 2026-2030 годы? Этот вопрос, конечно, волнует всех. Для меня, как представителя сельских регионов, важно, что одним из направлений программы является создание равных возможностей занятости и качества жизни населения в каждом регионе".