Депутат Бартош о ВНС: Белорусы всегда умели решать насущные вопросы эволюционным путем
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Бартош, делегат последних четырех Всебелорусских народных собраний (ВНС), в эфире "Первого информационного" поделилась воспоминаниями о приоритетах прошлых пятилеток и ожиданиями от предстоящей программы на 2026-2030 годы.
"Я делегат последних четырех Всебелорусских народных собраний. На четвертом собрании многие отмечали, что в 2011-2015 годах необходимо акцентировать внимание на внедрение инноваций и привлечение инвестиций в страну. В 2016-2020 годы большинство делегатов выступало за повышение рождаемости, укрепление здоровья граждан, обеспечение строительства и развитие эффективности агропромышленного комплекса. В 2021-2025 годы это вопросы цифровизации, инновации, развития инфраструктуры, повышение качества жизни через рост доходов, образование, культуру. И, конечно, наша национальная безопасность с акцентом на устойчивое развитие и региональное выравнивание", - рассказала Светлана Бартош.
По ее словам, государство последовательно реализует принятые планы. "Государство всегда старалось по максимуму выполнять разработанные и принятые пятилетние планы по развитию страны, и особенно плодотворно и успешно они реализовывались в последние годы", - отметила депутат.
Особое внимание она уделила приоритетам новой пятилетки: "Что в приоритетах развития страны на 2026-2030 годы? Этот вопрос, конечно, волнует всех. Для меня, как представителя сельских регионов, важно, что одним из направлений программы является создание равных возможностей занятости и качества жизни населения в каждом регионе".
Депутат отметила уникальность ВНС как института народовластия. "Как показывает мировая практика, таких органов народовластия, как Всебелорусское народное собрание, немного. Именно белорусы всегда умели решать насущные вопросы эволюционным путем, собравшись в одном месте на вече, чтобы в диалоге выработать единые подходы по будущему своих детей и внуков", - заключила Светлана Бартош.