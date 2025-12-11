Депутат Булавко: Сила государства определяется не количеством угроз, а способностью их парировать

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко назвал наиболее актуальные угрозы национальной безопасности страны и подчеркнул, что главное - способность государства им противостоять.

"Из всего многообразия угроз, которые определила Концепция национальной безопасности нашего государства, на мой взгляд, можно выделить буквально несколько наиболее актуальных. Первое - это посягательство на суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй нашего государства. Для нас это угроза, для агрессивной политики наших европейских непартнеров это цель", - заявил Анатолий Булавко.

Второй ключевой вызов - внешнее вмешательство. "Попытки постоянного вмешательства во внутренние дела нашего государства с целью изменить политический строй", - пояснил он.

Анатолий Булавко:

"Важно понять одно: сила государства определяется не количеством угроз, а способностью государства парировать эти угрозы, не доводить их до крайности и вовремя минимизировать последствия какой бы то ни было политики в отношении нашего государства".