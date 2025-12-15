Депутат Хальцова о Беларуси в будущую пятилетку: Самодостаточное государство с фокусом на человеке

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Надежда Хальцова в эфире "Первого информационного" высоко оценила проект Программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, подчеркнув ее ориентированность на человека и патриотическое воспитание молодежи.

"Программа социально-экономического развития очень содержательна. Она нацелена на решение ключевых задач развития страны. Главная концепция нового пятилетия - сформировать самодостаточное и конкурентоспособное государство, в центре внимания которого - человек", - отметила Надежда Хальцова.

Особое внимание в документе уделено непрерывному патриотическому воспитанию. "Одна из задач, нашедших свое отражение в программе - непрерывное патриотическое воспитание молодежи на всех этапах ее обучения в учреждениях образования и трудовых коллективах по месту работы. Педагогической общественности необходимо продолжать курс на дальнейшее развитие, прикладывать все усилия для того, чтобы наши дети, молодежь ценили и любили свою Родину, стремились совершать хорошие поступки ради ее процветания. А воспитать патриота, как отметил глава государства (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.), может только патриот", - подчеркнула депутат.

Уважительное отношение к старшему поколению, умение выстраивать диалог с нашей молодежью - это те постулаты, на которых может строиться и развиваться нация. Образно говоря, это мост между историей страны и ее будущим. Надежда Хальцова