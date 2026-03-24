Депутат Райко: Для граждан внедрение цифрового белорусского рубля планируется не ранее 2028 года

24 марта - важный законодательный день. Депутаты Палаты представителей собрались на заседание сессии. В повестке четыре законопроекта. И законопроект по вопросам белорусского цифрового рубля уже принят в первом чтении.

Напомним, в чем суть. К двум формам, которые ныне существуют (наличный белорусский рубль - купюры и монеты, и безналичный), добавляется третья форма денег. При этом количество денег в экономике не меняется. Меняется только их форма.

С подробным докладом выступил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Он отметил, что уже звучат в обществе вопросы, зачем нам иная форма денег. Так вот, как у каждой наличной купюры мы видим свой номер, такой же свой номер есть и у каждого цифрового белорусского рубля. То есть абсолютно каждый можно проследить, куда его потратили. Абсолютно все прозрачно. Это помогает целевому расходованию бюджетных средств, а еще расширяет возможности платежей в национальной валюте. То есть это наша технологическая финансовая независимость. Конечно, такая работа потребует организации платежных систем.

Этим займется Нацбанк. Он будет единым оператором. Так что безопасность будет обеспечена. За это можно не волноваться. Это касается и бизнеса, и обычных граждан.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Могу с уверенностью заявить, что технологии распределенного реестра будут формироваться на платформе Национального банка. Это будет наша цифровая платформа, которая будет защищена от внешних рисков и угроз с учетом всех требований по кибербезопасности, по цифровой безопасности, по защите персональных данных и так далее. Фактически, если мы говорим о бизнесе, то, наверное, первые вопросы, которые поступают к нам, это как цифровой белорусский рубль отразится на простом бухгалтерском учете для организации. Эти вопросы уже на текущий момент отрабатываются совместно с причастными специалистами Национального банка. Мы планируем в июле уже опытную эксплуатацию по ряду организаций расчетов в цифровом белорусском рубле. Если же говорить о гражданах, то цифровой белорусский рубль планируется ко внедрению не ранее 2028 года".

И напомню про еще один важный принцип, про который сказал в Овальном зале Александр Егоров. Это один клиент, один платежный счет. Кстати, проценты начисляться не будут, так что это не столько средство накопления, сколько именно для платежей будет существовать белорусский цифровой рубль.