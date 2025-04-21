Детская железная дорога открыла новый сезон

Детская железная дорога открыла новый, 70-й сезон. В 2025 году в ряды юных железнодорожников пришли более 250 юных белорусов от 10 до 14 лет.

Прежде чем приступить к службе, проходят обучение. Основы профессии изучают с октября по апрель, сдают зачеты и экзамены. А потом приступают к практике.

Первый рейс "Столичного экспресса" торжественно отправился от станции Заслоново.

"За эти годы Детская железная дорога воспитала тысячи школьников, которые по сей день трудятся на белорусской магистрали, которые полюбили железную дорогу и выбрали ее в качестве персонального пути, - рассказал Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова. - Сегодня закончилась теоретическая подготовка наших ребят первого года обучения. Они прошли курс основных железнодорожных дисциплин, и сегодня впервые приступят к железнодорожным профессиям".