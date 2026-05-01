Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок

Проводники, машинисты и почти 4 км пути. Детская железная дорога Минска открыла новый сезон. Школьники прошли теорию, а теперь, чтобы получить доступ к практике, осваивают азы профессии.

В добрый путь!

1 мая Детская железная дорога открыла новый 71-й сезон городских перевозок. На станции Заслоново прошла торжественная линейка для юных железнодорожников, которые пополнили ряды столичной магистрали. Уже сегодня, 1 мая, они приступят к своим профессиям - кто-то будет машинистом, кто-то диспетчером и контролером-ревизором.

"В мае Детская железная дорога будет работать по выходным дням. У нас будет интервал движения поездов 15 минут. Первый поезд будет отправляться в 11:00, - рассказала Светлана Марутко, замначальника Детской железной дороги. - На остановочном пункте Сосновый бор появилась новая локация - плакаты, которые рассказывают о железнодорожных профессиях".

"Сегодня в ряды железнодорожников принято 200 человек, а вообще на Детской железной дороге обучаются более 500 учащихся. Очень многие ребята по окончанию нашего кружка поступают в учебные заведения железнодорожной направленности", - добавила Светлана Марутко.