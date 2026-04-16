ДФР проверило архитектурное бюро ZROBIM: неуплата налогов и зарплата в конвертах

Компании в сфере проектирования сегодня находятся под пристальным контролем Департамента финансовых расследований. Ведомство ведет масштабную проверку архитектурных организаций. Зачастую это многомиллионные проекты, при этом низкая зарплата их сотрудников вызывает вопросы о финансовых потоках в этих структурах. И ряд задержаний показывает, что подозрения небезосновательны: зарплата в конвертах, факты дробления бизнеса, неуплата налогов, сокрытие выручки и многое другое.

По материалам проверок ДФР возбудил уголовные дела в отношении руководителей нескольких частных организаций. Все они работали в сфере проектирования и разработки дизайна для коммерческой и жилой недвижимости - как правило, премиум-сегмента. В одной из фирм, чтобы не платить налоги, пошли на незаконное дробление бизнеса: от налогов скрыли 750 тыс. рублей. И такие случаи - не единичны. Самый крупный ущерб на данный момент установлен в деятельности архитектурной компании ZROBIM.

Основатели компании часами в интернете рассказывают о своей работе. Андрей Маковский и Алексей Кораблев - владельцы успешной студии ZROBIM. Компаньоны ведут свой бизнес из разных частей света: Андрей - из Беларуси, Алексей - из США (в 100 км от Нью-Йорка у него строится собственный дом).

Компанию ZROBIM уличили в неуплате налогов

В Беларуси компанию ZROBIM уличили в многомиллионной неуплате налогов. Проверка показала колоссальные теневые обороты: зарплата в конвертах, финансовые махинации, неуплата налогов, вывод денег за рубеж. К слову, в штате Коннектикут умышленная неуплата налогов считается тяжким преступлением, которое ведет к тюремному сроку, конфискации имущества, плюс высокие штрафы и пеня. В руках ДФР оказалась черная бухгалтерия компании за последние несколько лет. Суммы сокрытой выручки исчисляются миллионами долларов. В том числе на основании этих данных предъявлены обвинения ее руководителям.

Сергей Петровский, начальник отдела УДФР КГК Беларуси по Минской области и Минску:

"Ежегодно составлялась информация о проектах за 2022-2025 годы. В последующем указанные сведения группировались в единую таблицу, в которой информация о сокрытой наличной выручке отражалась под кодовым словом "сейф".

Учет велся именно в долларах - на этом настояли собственники бизнеса, один из которых проживает в США. Роскошную жизнь недалеко от Манхэттена ему обеспечивала компания в Минске. Совладелец бизнеса, Андрей Маковский сегодня объясняет правоохранителям секрет высокой прибыли. Блогер-архитектор признается: сегодня бы ни за что не согласился работать "по-черному".

Андрей Маковский, основатель архитектурного бюро ZROBIM:

"Я рассматривал для себя варианты работы в других странах, изучал там налоговые системы и могу честно сказать, что наша налоговая система достаточно справедливая, лояльная и в общем, я считаю, что она одна из самых удобных в Европе".

В ответ на вопрос, почему уходил от налогов, сказал, что хотелось расти быстрее. "Когда растешь быстро, понимаешь, ты не можешь позволить себе то количество сотрудников, которое тебе нужно. Из этого сложно выйти. В эту цепочку реально лучше не попадать. К сожалению, я в нее попал".

Сотрудники компании подтвердили выплаты в конвертах

Опрос сотрудников также подтвердил щедрые бонусы за работу, которые выплачивались в конвертах.

"70 % - это зарплата в конвертах, 30 % - на карту. Я работаю в студии с 2020 года, и в сумме мне было выплачено порядка 150 тыс. долларов в эквиваленте в рублях", - рассказал сотрудник.

"Основная зарплата поступала на карту ежемесячно, и в качестве выполнения задач - оплата в конвертах. 70/30 - в пользу конвертной части", - сказал другой сотрудник.

Владельцы бизнеса знали, что рискуют, утаивая реальную прибыль и оборот компании, но ставка на быстрые наличные оказалась важнее, чем долгое существование успешного бизнеса.

Бывший главный бухгалтер компании:

"Когда вели диалог, чтобы работать чисто, я для убеждения делала расчет, в табличке, сама лично. Это касается именно зарплаты. Когда я посчитала, насколько бы фирма дороже заплатила, если бы вся зарплата была чистая. Я это просчитывала и получила, что надо больше платить, наверное, на тысяч 60 долларов. Это на самом деле не такая большая сумма да для фирмы, годовой оборот которой составляет 2 млн долларов".

Сокрытая выручка позволяла платить зарплату в конвертах. Деньги, неуплаченные в бюджет, выводили для своих нужд: покупались дорогие машины и недвижимость по всему миру, в том числе и в Беларуси.

Оперативный работник УДФР КГК Беларуси по Минской области и Минску:

"Чтобы не оставлять следов, должностные лица общества лично договаривались с заказчиками услуг о проведении оплаты как наличными денежными средствами, так и с использованием криптовалюты. При этом кошельки создавались фигурантами на биржах, которые официально не зарегистрированы в Беларуси. Указанные факты задокументированы, оперативным путем получен доступ к черновой бухгалтерии".

Сегодня Андрей Маковский остается под стражей, его имущество, которое многократно превышает нанесенный ущерб, арестовано. Сама компания продолжает работать. Уже в правовом поле.

Андрей Маковский, основатель архитектурного бюро ZROBIM:

"Я хочу оставаться в Беларуси, работать легально. И опять же всем советую работать здесь правильно. Потому что налоги у нас на самом деле не такие высокие по сравнению с европейскими и другими странами".

Масштабная проверка - в ДФР составлен список потенциальных нарушителей

Единичные ли эти факты в сфере проектирования премиального жилья и недвижимости или систематические, покажет масштабная проверка, которую продолжает Департамент финансовых расследований.

Дмитрий Дягилев, начальник УДФР КГК Беларуси по Минской области и Минску:

"В настоящий момент в управлении сформированы списки субъектов хозяйствования, которые оказывают услуги по проектированию, которые попадают в зону риска и имеют определенные признаки, что недоплачиваются налоги в бюджет Республики Беларусь. В ближайшее время они будут отрабатываться. Данные списки не единичные. Предполагаемые суммы неуплаченных налогов составляют также значительные суммы".