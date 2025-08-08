Дик пояснил, какое послание Лукашенко передал Трампу в интервью американскому журналу Time

"Во-первых, он сказал, что он в некотором роде тоже поддерживает политику Трампа. Но здесь он сделал акцент на том, что политика Трампа непоследовательна. Что так нельзя вести политику, что сегодня говорить одно, потом завтра и даже сегодня же вечером говорить уже, отрицая то, что ты сказал. Т.е. такая непоследовательность. И он хотел дать такой посыл Трампу, что нужно отвечать за свои слова, - отметил эксперт. - И вообще политика, дипломатия международная делается достаточно тихо, кулуарно, а не превращать особенно международную политику в шоу".