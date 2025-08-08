3.71 BYN
Дик пояснил, какое послание Лукашенко передал Трампу в интервью американскому журналу Time
Какое послание Президент Беларуси передал Дональду Трампу в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру, спросили у аналитика Сергея Дика.
"Во-первых, он сказал, что он в некотором роде тоже поддерживает политику Трампа. Но здесь он сделал акцент на том, что политика Трампа непоследовательна. Что так нельзя вести политику, что сегодня говорить одно, потом завтра и даже сегодня же вечером говорить уже, отрицая то, что ты сказал. Т.е. такая непоследовательность. И он хотел дать такой посыл Трампу, что нужно отвечать за свои слова, - отметил эксперт. - И вообще политика, дипломатия международная делается достаточно тихо, кулуарно, а не превращать особенно международную политику в шоу".
Телеверсия интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко журналу Time (США)
Почему Лукашенко называет себя трампистом? Путин готов к перемирию? Зачем американцам налаживать отношения с белорусами? Кто просил за Тихановского? Пойдет ли Лукашенко на новый президентский срок? И о чем не говорят политики?
По его словам, Президент в интервью напомнил, что когда-то в одной команде с послом американским играл. "И нужно продолжать общение через Министерство иностранных дел, через спецслужбы, чтобы постоянно держать руку на пульсе, чтобы не было недопонимания со странами", - эксперт пересказал посыл главы государства.