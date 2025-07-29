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Для чего в белорусских школах вводят запрет на мобильные телефоны, рассказали в Мингорисполкоме
Автор:Катерина Стреха
Для чего в белорусских школах вводят запрет на мобильные телефоны, рассказали в Мингорисполкомеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/911e7c93-cc30-4779-84f8-5a6ae1f67949/conversions/37e7d717-bff8-4c86-8487-2314c0f41cc2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/911e7c93-cc30-4779-84f8-5a6ae1f67949/conversions/37e7d717-bff8-4c86-8487-2314c0f41cc2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/911e7c93-cc30-4779-84f8-5a6ae1f67949/conversions/37e7d717-bff8-4c86-8487-2314c0f41cc2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/911e7c93-cc30-4779-84f8-5a6ae1f67949/conversions/37e7d717-bff8-4c86-8487-2314c0f41cc2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Школы Беларуси в новом учебном году станут территориями, свободными от гаджетов. В чем преимущества такого нововведения, рассказала зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в "Актуальном интервью".
Ольга Смирнова:
"Имея в руках гаджет, ребенок забывает о необходимости двигаться, о необходимости вовремя подготовиться к уроку. Поэтому освобождение всего образовательного процесса, включая перемены между учебными занятиями, от мобильного телефона и других гаджетов, мы уверены, только положительно скажется и на образовательном процессе, и на результатах процесса социализации наших ребят".
Она также отметила, что многие родители поддерживают и давно ждут этой меры.