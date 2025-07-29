Для чего в белорусских школах вводят запрет на мобильные телефоны, рассказали в Мингорисполкоме

Школы Беларуси в новом учебном году станут территориями, свободными от гаджетов. В чем преимущества такого нововведения, рассказала зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в "Актуальном интервью".

"Имея в руках гаджет, ребенок забывает о необходимости двигаться, о необходимости вовремя подготовиться к уроку. Поэтому освобождение всего образовательного процесса, включая перемены между учебными занятиями, от мобильного телефона и других гаджетов, мы уверены, только положительно скажется и на образовательном процессе, и на результатах процесса социализации наших ребят".